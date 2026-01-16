Locales

“Importante golpe de una ola”: guardavidas rescataron a argentino en Punta del Este

Un hombre argentino de 50 años fue rescatado por guardavidas en la playa Zorba, a la altura de la parada 5 de la Brava de Punta del Este, después de haber sufrido “un importante golpe por parte de una ola”, informó la Intendencia de Maldonado.

El equipo de la Brigada de Guardavidas realizó el rescate del turista, así como también los primeros auxilios hasta que se hizo presente la unidad de emergencia móvil.

Luego de la atención médica en el lugar, el hombre fue traslado a un centro de asistencia con posible lesión cervical. El incidente se produjo durante la tarde de este viernes 16 de enero.