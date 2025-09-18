Adiós definitivo: cerró tradicional elaboradora de quesos fundada en 1950

Economía

Este miércoles se confirmó el cierre definitivo de la planta quesera Howald y Krieg, situada en la localidad de Nueva Helvecia. La noticia fue confirmada por el periódico local Diario Helvecia.

El histórico establecimiento se fundó en el año 1950 como Alpa, y los quesos del mismo nombre gozaron de gran popularidad en todo el país, en particular su “queso creme” untable.

En 1999 la firma invirtió 2 millones de dólares en maquinaria automatizada para la producción de quesos fundidos en fetas interfoliadas bajo la marca Alpa.

En abril pasado la empresa celebró 75 años en una situación singular: había sido rematada ese mismo mes, y si bien su nuevo propietario intentó mantener la operativa a flote, no logró sacar a la empresa de los problemas que venía arrastrando desde hacía años.

De acuerdo con el periódico helvético, la maquinaria de la planta fue vendida a una empresa de Tacuarembó y ya ha sido trasladada hacia ese departamento.

El dinero de esa venta cubriría el despido de los 18 trabajadores que tenía la empresa al momento del cese de sus actividades, así como saldar cuentas con proveedores, pagar insumos y satisfacer compromisos legales pendientes.

En su última etapa, la fábrica neohelvética elaboraba quesos sandwichero, crema, Berna y la línea premium Rodolfo.