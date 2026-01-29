Adeom rechazó en asamblea el preacuerdo firmado con la IM y se declarará en preconflicto

Política

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo resolvió este miércoles rechazar en asamblea por mayoría el preacuerdo firmado a finales de diciembre entre el sindicato, la Intendencia de Montevideo y funcionarios del Ministerio de Trabajo, y decidió declararse en preconflicto en los próximos días.

La votación tuvo lugar tras la presentación del documento que fue impulsado por representantes de las partes tras varias rondas de negociación. Sin embargo, los trabajadores consideraron que los términos alcanzados no satisfacen las expectativas ni las demandas básicas planteadas desde Adeom, y la mayoría votó en contra.

En diálogo con La Diaria, el presidente del gremio, Julio Cameto, explicó que durante la sesión se presentaron 18 mociones, que serán analizadas este jueves, en una reunión del Consejo Ejecutivo. “Volvimos a foja cero. Se enviarán las mociones para construir un nuevo marco de negociación y se construirá un nuevo plan de lucha”, señaló.

“Obviamente, el preacuerdo fue redactado y definido por la administración. Por lo tanto, había elementos que contemplaba y elementos que no. Entonces, no se define como predecible el rechazo, sino como el análisis de todos los trabajadores”, agregó.

Adeom y la IM han vivido momentos de tensión en meses recientes relacionados con “recortes presupuestales”, reducción de horas extras, viáticos y otras retribuciones personales, que, según la gremial, disminuyen la capacidad operativa de los servicios públicos y trasladan al personal municipal una porción “desproporcionada” del ajuste.

Acerca de qué puede suceder con el nuevo convenio colectivo del sector, Cameto señaló que desde el gremio no le tienen “miedo” a no tener uno. “Lo ideal es tenerlo; es parte de las negociaciones. Eso no quitará, desde el lado de Adeom, el intentar seguir sosteniendo el diálogo con la administración.”, finalizó.

Si bien aún no se ha difundido un comunicado oficial por parte del sindicato, se espera que la medida de preconflicto comience a regir en los próximos días. Este estado puede significar afectaciones en los servicios habituales de la Intendencia de Montevideo, ya que pueden convocarse asambleas con paralización de las actividades con mayor frecuencia.

