Acusan a Lima de no prestar asistencia tras siniestro de tránsito, pero él lo niega

Política

Montevideo Portal

El intendente de Salto, Andrés Lima, protagonizó en las últimas horas un siniestro de tránsito en la capital departamental y posteriormente se fue del lugar.

Según informó el medio local Quinto Elemento, en la noche del lunes, cerca de la hora 23, el siniestro ocurrió en avenida Vinci y ruta 3, en la rotonda de la “Puerta del Trabajo”.

Dicho medio informó que en el automóvil Peugeot Partner el jerarca departamental iba de acompañante, junto a una militante que le oficiaba de chofer.

El choque fue contra una moto en la que viajaban dos jóvenes que debieron ser trasladadas con lesiones leves al Hospital Regional de Salto.

Tras lo ocurrido, según la versión de medios salteños y de una de las mujeres accidentadas, el intendente bajó de la camioneta, tomó su mochila y se fue caminando hasta subir a otro vehículo que lo levantó.

Lima había ido a la presentación de un local Don Estévez en Don Bosco, después a barrio Andresito, y posteriormente participó de una reunión. De esos eventos regresaba cuando se dio el siniestro.

Según Salto al Día, las dos mujeres regresaban de Concordia en moto y fueron interceptadas por la camioneta de costado.

“Las lesiones, aunque no graves, fueron significativas. Ambas sufrieron daños en la pierna izquierda, con una de ellas experimentando un dolor agudo en la rodilla. La otra mujer fue revisada por los médicos debido a una lesión en la mano”, informó Salto al Día.

Una de las jóvenes accidentadas relató a dicho medio que después del accidente, el intendente se mantuvo en el lugar por un corto tiempo antes de que lo fueran a buscar para irse del lugar.

“Yo venía regresando de Concordia y llegando a la rotonda había bajado la velocidad, porque había un radar. Veo la camioneta y que no tenía intenciones de detenerse. Empecé a frenar, pero no pude detener de todo el vehículo. Me agarra al medio. Sufrimos [viajaba con su cuñada] lesiones, pero no fueron graves”, relató la joven.

Consultada sobre la actitud del intendente de Salto tras lo ocurrido, la mujer respondió que no fueron asistidas: “Se detuvieron y nos miraron, pero ni siquiera nos preguntaron cómo estábamos. Estaban a una cierta distancia y nos preguntaron si queríamos que llamen a una ambulancia. Más nada. Yo no presté atención, pero por lo que me comentaron mis hermanos que enseguida llegaron minutos después, el intendente se había ido. Me decepciona porque no hubo empatía ni conmigo ni con mi cuñada”.

La versión de Lima

Sin embargo, en diálogo con Montevideo Portal, Lima negó la versión de la mujer y afirmó que se quedó en el lugar entre 30 y 40 minutos, hasta que la Policía le informó que se podía retirar.

“Yo viajaba con una compañera que me trasladaba en su auto particular, algo habitual cuando hacemos este tipo de recorridas políticas. No era un auto oficial. Ocurrió el siniestro, bajamos del auto cuando las muchachas estaban junto a la moto. Nosotros llamamos al 911 y también a la asistencia médica. Esperamos que llegara la policía técnica que intervino, revisó el auto en que yo iba como acompañante y se constató que se cumplía con todo”.

Lima añadió: “Después de eso, la Policía técnica plantea que podía retirarme, porque se había cumplido todo el procedimiento. Pero que la chofer tenía que quedarse un tiempo más. Por suerte no hubo que lamentar ninguna consecuencia grave. Fue eso lo que pasó”.

Montevideo Portal