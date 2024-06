Ache le contestó a Bianchi tras cruce: “Desafío a la senadora a debatir públicamente”

Política

La precandidata colorada Carolina Ache respondió este domingo a Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.

La exvicecanciller dijo entrevista con El País: “Rompí una lógica política y eso pudo incomodar al sistema; soy la única que responde de ciertos temas”. Bianchi contestó: “No juegues con fuego. Estoy esperando al fiscal Machado para decir toda la verdad y mostrar las pruebas”.

“Desafío a la senadora Graciela Bianchi a debatir públicamente para disipar las suspicacias que pretende sembrar. Que cada una diga lo que tenga para decir y aporte las pruebas que tenga para aportar, y que sea la ciudadanía la que juzgue”, contestó Ache ante el comentario de la nacionalista.

En ese sentido, reclamó que “a una semana de las elecciones [internas], en las que el pueblo uruguayo comienza a decidir quienes lo habrán de representar los próximos cinco años, una senadora del Partido Nacional amenaza públicamente a una precandidata del Partido Colorado”.

“Si queremos una mejor Coalición, terminemos con las malas prácticas en la política. Mi compromiso es con la gente, con los principios de mi Partido Colorado y, sobre todo, con la verdad”, acotó Ache.

Las palabras de Bianchi vienen a cuento porque en noviembre del año pasado dijo que tiene conversaciones con Ache sobre la entrega del pasaporte a Marset. “Tengo chats con Carolina por toda esta temática que jamás voy a mostrar”, indicó en ese momento a Radio Sarandí.

“Y si un fiscal me pide que vaya a declarar y quiere mi celular, lo destruyo. Estoy dispuesta a que consideren que obstruyo la Justicia”, agregó la nacionalista. Ante la consulta de si esos intercambios podrían ser evidencia para la causa que investiga el fiscal Alejandro Machado, Bianchi respondió que “no”. “Y que me pregunte, pero eso no quiere decir que yo vaya a mostrar conversaciones privadas”, añadió.