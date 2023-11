Bianchi por el pasaporte a Marset: “Tengo chats con Ache que jamás voy a mostrar”

Política

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi se refirió a la polémica suscitada luego de la declaración de la exvicecanciller Carolina Ache por el pasaporte uruguayo a Sebastián Marset.

La legisladora aseguró que tiene conversaciones por WhatsApp con Ache sobre la entrega del pasaporte, pero reparó en que “jamás” las mostrará. “Tengo chats con Carolina por toda esta temática que jamás voy a mostrar”, dijo Bianchi en diálogo con Informativo Carve.

“Y si un fiscal me pide que vaya a declarar y quiere mi celular, lo destruyo. Estoy dispuesta a que consideren que obstruyo la Justicia”, agregó la nacionalista. Ante la consulta de si esos intercambios podrían ser evidencia para la causa que investiga el fiscal Alejandro Machado, Bianchi respondió que “no”. “Y que me pregunte, pero eso no quiere decir que yo vaya a mostrar conversaciones privadas”, añadió.

Sobre el hecho de que Ache haya entregado grabaciones de llamadas con el excanciller Francisco Bustillo, la senadora consideró que “es inmoral grabar a una persona que no está enterada y sobre todo si es un jerarca”.

También Bianchi fue consultada sobre la presunta destrucción de un acta notarial por parte del exasesor en comunicación de Presidencia Roberto Lafluf. La senadora explicó que este tipo de documento “no se puede destruir nunca”.

“Nunca pudo haberse destruido un documento que está en un registro de protocolización de un escribano, que se controla por la Corte de forma sistemática durante el año, que se encuaderna junto al protocolo anualmente”, sostuvo.

