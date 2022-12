Ache defendió a Cancillería por darle pasaporte a Marset: “Tengo la conciencia tranquila”

Política

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, respondió a las críticas que recibió en las últimas horas, tras la difusión de una conversación que mantuvo por WhatsApp con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel. “Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado”, le escribió Maciel a Ache el 3 de noviembre de 2021, informó este lunes La Diaria.

El mensaje alude al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubái por portar un pasaporte falso y logró la libertad tras utilizar en el proceso una carta con fecha del 31 de octubre de 2021 emitida por la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, solicitada por el abogado Alejandro Balbi, quien se reunió con Ache para consultarla sobre el próximo envío de la valija diplomática a ese destino.

En la interpelación al canciller Francisco Bustillo y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el 22 de agosto de 2022, Ache aseguró en el Parlamento que en dos oportunidades Maciel le solicitó “esa información puntual de la situación de este señor Marset”. “Yo, a través de mi secretaría, contesto lo que él me pregunta; no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cuestión reservada y así yo se lo respondo”, agregó.

El senador Mario Bergara, del Frente Amplio, quien fuera el miembro interpelante sobre la entrega del pasaporte a Marset, considera que el chat entre los subsecretarios difundido este lunes contradice la versión de Ache. “Gravísimo. Se confirma que ante nuestra interpelación las autoridades le mintieron al Senado. Al menos Carolina Ache y Guillermo Maciel estaban en conocimiento desde el 3/11/21 que Marset es un ‘narco muy peligroso y pesado’ y que sería ‘terrible’ que resultara liberado”, publicó Bergara en Twitter.

“Aún sabiendo esto, prosiguieron con el proceso de entrega del pasaporte que resultó el elemento clave para que Marset sea liberado, encontrándose prófugo al día de hoy. Más aún, lo entregaron en mano a un representante del interesado lo cual es absolutamente excepcional. Lamentablemente confirmamos que el Gobierno uruguayo entregó un pasaporte en trámite exprés al narcotraficante Marset, con un trámite funcional a sus propios intereses”, concluyó.

En respuesta a este y otros cuestionamientos de la oposición, Ache publicó dos tuits. “He actuado siempre con transparencia. No tuve ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión y la actuación de los funcionarios de la Cancillería fue ajustada a derecho, como quedó demostrado en la investigación administrativa”, expresó la vicecanciller, y agregó: “De la documentación presentada en esta instancia, no surge nueva información, ni contradicción respecto a lo informado en el Parlamento. Hace tiempo me puse a disposición de la Fiscalía para que investigue lo que tenga que investigar. Tengo la conciencia tranquila”.

Jorge Díaz, abogado

El exfiscal de Corte Jorge Díaz es el abogado patrocinador de Ache. El representante legal dijo a MVD Noticias de TV Ciudad que los chats de la vicecanciller con Maciel se agregaron a la investigación por voluntad de Ache. “Ella no tiene nada que esconder”, dijo Díaz.

Díaz aseguró que el abogado de Marset, Balbi, le pidió una reunión a Ache el 17 de noviembre y que el encuentro le fue concedido a la semana. Balbi, según Díaz, únicamente le preguntó a Ache por una valija diplomática para Emiratos Árabes sin mencionar el caso Marset.

Días después, el 30 de noviembre, el hermano de Balbi, también abogado, retiró el pasaporte de la sección consular de la Cancillería, que no depende de la vicecanciller, agregó Díaz.

