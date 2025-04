Accidente de 121: Cutcsa presentó nueva teoría sobre lo ocurrido y pasajera aguarda juicio

Judiciales

En las últimas horas, los abogados que representan a la empresa Cutcsa en el sonado caso del accidente del bus 121 ocurrido en octubre último presentaron una nueva teoría acerca de lo ocurrido.

Tal como informáramos, en enero pasado se conocieron pormenores de la pericia psiquiátrica que el Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense (ITF) realizó al chofer, quien en la actualidad se encuentra jubilado.

En el reporte, suscripto por los peritos Gabriel Barreiro y Álvaro Trindade, se arriba a una conclusión simple de lo sucedido. Según los peritos, “en el cambio de senda en el tramo final del trayecto, [el chofer] se duerme, y no logra un estado de plena vigilia al despertar”.

Sin embargo, ahora los patrocinadores de Cutcsa aducen la ocurrencia de un “foco epiléptico” del chofer, según informara el noticiero Subrayado.

Hasta el momento, algunos de los pasajeros llegaron a un acuerdo en Fiscalía, pero una de las víctimas mantiene “por el momento” la idea de ir a juicio.

Diego Moreno, abogado de la pasajera, dijo al citado medio que su representada no llegó a un acuerdo y continuará con el caso en juicio. “Nosotros por el momento no acordamos. Ha ido bajando la cantidad de pasajeros que han ido acordando, pero nosotros por este momento no acordamos y abogamos por la continuación tanto del juicio penal como civil”, dijo.

“A mi cliente le explotó una vértebra y sigue todavía con tratamientos y pericias que restan por hacer para determinar cuál fue efectivamente el daño. No ha vuelto a trabajar. Pero también el daño moral es enorme, a punto de que mi clienta se volvió a subir a un ómnibus, por pedido de su psicóloga, y le dio un ataque de pánico. Nuestra idea por ahora es continuar con el caso”, añadió el legista.

Sin embargo, otros pasajeros del infausto bus sí acordaron con la empresa. “En el caso nuestro en particular, el damnificado al que patrocino llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Nos pusimos de acuerdo con el monto indemnizatorio”, dijo Gumer Pérez, representante de otro damnificado.

Uno de los criterios manejados en la negociaciones consistiría en que ninguna indemnización podría superar en monto a la obtenida por Miguel Tejera, viudo de Karina Dafonte, quien murió días después del siniestro. Según informara El País, la suma acordada fue cercana a los 28.000 dólares.

Por otra parte, otros damnificados no descartan demandar por vía civil. Tal ese el caso de Matías Muñiz, quien sufrió lesiones leves desde el punto de vista físico, pero asegura que sobrelleva desde entonces las secuelas psicológicas del episodio.

Días atrás, Muñiz sostuvo que la empresa ofrece una indemnización “simbólica” de US$ 700.

“Los pasajeros sufrimos daño, y todo cuesta plata. Un psicólogo no es barato, pero parece que, si tengo miedo, mala suerte”, expresó.

“No puede ser que te ofrezcan dos monedas cuando casi casi te morís. Tenemos secuelas en la parte mental y hay que seguir el día a día”, se quejó.