“Te ofrecen dos monedas” damnificados de choque de 121 podrían ir a Justicia Civil

En la mañana del 26 de octubre de 2024, un espectacular y atípico accidente copó los titulares de la prensa: un ómnibus afectado a la línea 121 se cambió de senda en avenida Brasil, circuló varias cuadras a contramano y a alta velocidad, cruzó la rambla, atravesó el muro de contención y terminó su loca carrera en la orilla del río. En el bus viajaba una quincena de pasajeros, varios de ellos sufrieron lesiones de consideración, y una mujer falleció días más tarde a causa de una infección hospitalaria contraía luego de ser internada por las heridas que experimentó.

Desde entonces, la dilucidación de lo sucedido dentro del coche en esos minutos fatales ha sido objeto de análisis y especulaciones. Recientemente, la divulgación de pericias acera del siniestro generó suspicacia en la defensa de los damnificados, entre quienes hay situaciones diversas.

Uno de ellos es Matías Muñiz, quien se libró con lesiones leves desde el punto de vista físico, pero asegura que sobrelleva desde entonces las secuelas psicológicas del episodio.

Por ello, al igual que otros de los pasajeros, no descarta demandar por la vía civil, en paralelo a la causa penal que está en curso.

“Es complicado lo que pasó, el miedo de estará arriba de un ómnibus te acompaña el resto de la vida”, dijo el hombre, quien criticó el accionar de la empresa de transporte. Cutcsa nuca se comunicó con nosotros para ver cómo estábamos”, señaló en declaraciones al noticiero Telemundo.

Muñiz asegura que la indemnización ofrecida por la compañía es de 700 dólares, unos 29.000 pesos al cambio actual. “es un valor simbólico para que no firmes por nada, y que a causa se cierre”, dijo.

“Tengo muchos golpes. Parece que por no tener lesiones graves o no haber muerto, Cutcsa no se va a hacer cargo de la situación”, criticó Muñiz.

“Los pasajeros sufrimos daño, y todo cuesta plata. Un psicólogo no es barato, pero parece que si tengo miedo, mala suerte”, expresó.

No puede sr que te ofrezcan dos monedas cuando casi casi te morís. Tenemos secuelas en la parte mental y hay que seguir el día a día”, sostuvo.