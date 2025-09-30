Academia de Letras exige recursos para reabrir totalmente la Biblioteca Nacional

Locales

Montevideo Portal

La Academia Nacional de Letras emitió un comunicado este martes 30 de setiembre en el cual reclama que no se han difundido “propuestas factibles de reanudación consistente” de la Biblioteca Nacional, que cerró sus puertas al público de forma parcial hace cuatro meses.

En este marco, la institución manifestó su “preocupación por la situación planteada” ya que entiende que “no parecen verificarse cambios en lo inmediato”.

La academia reivindicó como “prioritaria y sin dilaciones la atención principal a los lectores” en su declaración, esto, aunque sea “en condiciones básicas”, señaló. Así, instó a que se instrumenten “otras medidas de fondo” con el “correspondiente respaldo presupuestal y técnico”, con el objetivo de una “plena” reapertura “a breve plazo”.

El organismo recordó que se abstuvo de participar, “con sentido constructivo”, en la controversia que se dio en su momento, y ofreció su colaboración para que la interrupción de actividades “fuera lo más acotada posible”. “Agotadas esas instancias sin resultado alguno, por lo menos hasta este momento, y en oportunidad de la consideración del presupuesto quinquenal, esta Academia insta a los poderes del Estado a que se provea a la primera Biblioteca Pública del país de los recursos que le permitan reabrir sus puertas sin más demora para continuar prestando las funciones para las que fue concebida hace más de doscientos años”, insiste finalmente en su texto.

La Biblioteca Nacional cerró parcialmente debido a que “afronta” una “problemática” a nivel de infraestructura y recursos humanos. Incluso, Rocío Schiappapietra, directora de la institución, afirmó en conferencia de prensa que la biblioteca sufre “una crisis estructural grande: caos organizacional, crisis edilicia, crisis de conservación, crisis de seguridad y crisis de sentido”.

A fines de julio, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró a Montevideo Portal que desde la cartera van a “incluir dentro de las iniciativas presupuestales algunos aspectos que hacen al fortalecimiento de la biblioteca”.

No obstante, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala cuestionó que el proyecto de ley a estudio de los legisladores “suprime cargos” y da una partida para obras “que no está a tono con todo aquello que vivimos, que a todos nos preocupó y generó cierta alarma”.

Montevideo Portal