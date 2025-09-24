Abdala denunció que el presupuesto destinado a la educación tiene cambios “ilegítimos”

Política

Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) comparecieron este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Tras la presentación de los representantes de la cartera, Pablo Abdala cuestionó el presupuesto destinado.

El diputado del Partido Nacional se pronunció en rueda de prensa tras culminar la instancia parlamentaria y cuestionó las modificaciones introducidas en materia de enseñanza pública. Señaló que “hay que actuar con una prudencia que aquí no se tuvo”, ya que los cambios se realizaron en relación con la Ley de Urgente Consideración (LUC) “en términos que son ilegítimos, porque la LUC y el tema educativo fue parte del debate político previo al referéndum y la ciudadanía ratificó”.

Además, agregó que vinculado a la educación “no hay un refuerzo significativo, se parte como en todos los incisos de la línea de base de lo ejecutado en el 2024, y para el 2026 se agregan cerca de 60 millones de pesos, no hay un gran incremento presupuestal a ese respecto”.

En la misma línea se refirió a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), donde afirmó que el presupuesto designado para la institución “apenas le da para sostener mínimamente algo de lo que hace, pero va a retroceder sensiblemente en cuanto a su expansión territorial y en cuanto a su desarrollo académico”.

En lo que respecta a la situación de la Biblioteca Nacional, que en mayo debió cerrar sus puertas parcialmente por una “problemática” que enfrenta a nivel de infraestructura y recursos humanos, el legislador nacionalista explicó que en la propuesta del Ejecutivo “apenas trata la creación de 10 cargos, a partir de una reconversión de otros”.

En ese sentido, Abdala concluyó que “se suprimen cargos en la biblioteca para crear 10 nuevos y se da una partida de $ 5 millones para obras e inversiones, que no está tono con todo aquello que vivimos que a todos nos preocupó y generó cierta alarma”.

