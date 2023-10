Aborto masculino: propuesta de candidata de Milei cuando hombre “embaraza engañado”

Internacionales

Lilia Lemoine, candidata a diputada en Argentina por el partido La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, se hizo viral en redes sociales a causa de las declaraciones que pronunció en un reportaje.

Entrevistada en el canal de YouTube Neura, la aspirante a legisladora y expareja de Milei manifestó su rechazo al aborto legal.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura, quizás, porque les dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, y era enfermera”, dijo.

En exclusiva el primer proyecto de ley que presentaria Lilia Limones ???? pic.twitter.com/TXnCNoCk0v — ABDON (@AlberdianoArg) October 17, 2023

“Entonces el proyecto es ‘Renuncia de la paternidad’. La mujer cuando se entera de que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, añadió.

En cuanto a la responsabilidad del hombre en el uso de métodos contraceptivos, concedió que “eso es responsabilidad de él. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación, entonces la mujer hace la denuncia por violación y toma la pastilla del día después”.

En ese punto del reportaje, uno de los entrevistadores señaló la dificultad jurídica que comportaría semejante sistema. “No, no es difícil. Es muy simple”, replicó Lemoine.

Vínculo cercano

Conocida como “Lady Lemon” en las redes sociales, la hoy candidata a diputada por la coalición encabezada por Milei en su Instagram se define como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”; tiene 120.000 seguidores y otros 74.000 en Twitter. Los medios argentinos la mencionan como asesora de imagen y encargada de maquillar a Milei en su carrera televisiva prepolítica. “A mí me subestiman y me presentan como la maquilladora y peluquera, pero soy una de las mejores cosplayers del mundo, trabajé en informática y estuve en la batalla cultural contra el feminismo y la cuarentena”, dijo en setiembre al periódico matritense El País.

Según consigna Perfil, Lemoine confirmó que fue peluquera y maquilladora de Javier Milei. Al ser consultada por su vínculo de pareja con el candidato presidencial, Lemoine no lo negó, pero dijo: “Es un tema delicado y no es buen momento para hablarlo porque él está en pareja, está feliz y lo decidimos mantener en secreto porque no daba. No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra”. Según la polémica cosplayer, una mujer la contactó con la premisa de contratarla como embajadora de un evento, la invitó a Inglaterra y eso “fue casi un secuestro”.

Nada nuevo bajo el sol

La propuesta de Lemoine cuenta con antecedentes. En 2016, el Partido Popular Liberal de Suecia hizo un planteo similar, en el que se establecía para la renuncia a la paternidad el mismo plazo que la mujer tenía para proceder al aborto.

Ese mismo año, el mismo partido fue noticia por otras dos propuestas, surgidas de su rama juvenil: la legalización de la necrofilia y la despenalización del incesto entre hermanos.