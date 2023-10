Milei y sus caballeros de la Mesa Redonda: ¿quién es quién en su entorno cercano?

Internacionales

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

El rey Arturo tuvo su mesa redonda y a sus caballeros. En su gesta lo acompañaron sir Lancelot del Lago, sir Percival, sir Galahad y otros tantos. El monarca se benefició de la magia de Merlín. A su lado estuvo Ginebra, su esposa, hasta que el mitológico rey britano lo engañó con su hermana, la hechicera Morgana, madre a su vez de Mordred, hijo y asesino de Arturo. El guerrero hizo su corte en Camelot, su utópico castillo donde la igualdad, el valor y la justicia eran ley. Portó un arma mágica y se emprendió en la búsqueda del Santo Grial.

Javier Milei tiene también una cruzada, para él encomendada por órdenes divinas: “Terminar con la garra del socialismo” en Argentina, tal como le dijo al periodista estadounidense Tucker Carlson. Su Excalibur, la promesa de la dolarización. La magia del armado político, a pesar de las artes de su hermana, parece ser un “monje negro”, que es para La Libertad Avanza lo que Merlín a la gesta artúrica.

A Camelot no llegó, pero en él tiene fija la vista. Serán los argentinos los que decidan el 22 de octubre (y en un factible balotaje, si lo alcanza) los que le abran las puertas de la Casa Rosada.

La mesa redonda del libertario está integrada por una serie de personajes nuevos y pintorescos para un país acostumbrado a los políticos de carrera. Además de empresarios y economistas, su entorno político lo integran cosplayers, youtubers, tarotistas y, también, viejos integrantes de la “casta” y la “corporación política” a la cuales Milei dice aborrecer.

Sin un orden particular, estos son los principales nombres que rodean al presidenciable:

Morgana: Karina Milei

El candidato de La Libertad Avanza define a su hermana como “el jefe”. Tras haberlo acompañado toda la vida y siendo el único vínculo familiar que mantiene —el libertario no habla con sus padres—, es desde hace tiempo quien dirige toda la operativa de su campaña. Sus detractores, como Carlos Maslatón, Juan Carlos Blumberg o Eduardo Prestofelippo —todos exintegrantes del espacio político— la acusan de destratos a militantes, de hacer política “tirando las cartas” y de haber vendido promesas de cargos al mejor postor.

La menor de los Milei, además de licenciada en Relaciones Públicas y pastelera, es tarotista, aficionada a la astrología y médium. Para esto último estudió luego de la muerte de Conan el “perro/hijo” de su hermano, en 2017, para poder servir de vínculo entre el espíritu del can y el candidato, tal como señala el libro El loco (2023) de Juan Luis González.

Después del triunfo electoral que tuvo su hermano en 2021 y que le permitió acceder a la Cámara de Diputados, Karina pasó a tener una misión: convertirlo en el próximo presidente. Para eso se encargó personalmente del armado a nivel nacional de lo que muchos definieron como “la ola violeta”, como los militantes del León libertario describen a la victoria electoral de las elecciones primarias.

Merlín: Carlos Kikuchi

Los medios argentinos lo definen como “el principal armador” del presidenciable; como la única persona que, junto a Karina Milei, se sienta en la “mesa chica”. El periodista detrás del libro El Loco lo define como “un oscuro personaje de la vieja política” y otras publicaciones señalan que es uno de los pocos en ese círculo interno en haber estado metido en la “corporación política” contra la cual Milei despotrica desde sus inicios en televisión. A este operador, al que señalan de haber sido asesor político de Domingo Cavallo —aunque en el entorno del exministro de Economía de Menem y de De la Rúa lo nieguen— se lo llama “el monje negro”.

El Chino —como se lo conoce por su ascendencia japonesa— llegó a trabajar para Milei en 2022, cuando el proyecto presidenciable tomaba fuerza, aunque aún estaba lejos de ser “la ola violeta”. En un perfil que le hizo, González señala que con rapidez logró tanto la simpatía de Karina, como imponerse en las políticamente inexperientes filas libertarias. Y al que no le gustaba lo que hacía Kikuchi: afuera, tal como denunciaron Maslatón y tantos otros exintegrantes de La Libertad Avanza.

Como recuerda La Nación, Kikuchi y Milei se conocen hace años. El hoy candidato era columnista del programa radial Cuento Chino, que el periodista devenido en operador conducía. El diario argentino apunta que tras muchas charlas de consulta y luego de conseguir su escaño en el Congreso que Milei le dijo al Chino: “Dejate de joder Carlos, necesito que te sumes”.

Ginebra: Fátima Flórez

Fue Susana Giménez, fue Elisa Lilita Carrió, fue Mercedes Sosa y fue La Bomba Tucumana. Llegó a portar más de una vez la banda presidencial, dado que también fue Cristina Fernández de Kirchner, una de las figuras más odiadas por los militantes de LLA. Es hoy una de las imitadoras más prolíficas, exitosas y conocidas de Argentina, con un variopinto catálogo de encarnaciones.

Sin embargo, su nombre saltó a otro escalafón de la noticia en el vecino país en agosto de este año, cuando confirmó que estaba en pareja de Javier Milei, ya entonces candidato presidencial.

Previo a ella, al libertario solo se le conoció una pareja, la cantante Daniela, con quien estuvo entre 2018 y 2019. Para los medios argentinos Milei y Flórez son “la pareja del momento” y esta misma semana fueron invitados a la mesa de Mirtha Legrand, en una entrevista en la que se habló de casamiento, de virginidad y del inicio de su relación. En otro estudio, el del Bailando de Tinelli, donde Flórez imitó a Yanina Latorre, la comediante reveló el apodo que le puso a su novio: el Rey.

Sir Lancelot: Victoria Villarruel

La candidata a vicepresidente —con “e” y no con “a” al final de la palabra— es desde 2021 una de las dos compañeras de Milei en la Cámara de Diputados. Integran la misma coalición, pero son del mismo partido. Uno preside el Partido Libertario, la otra el Partido Demócrata de Buenos Aires. Ella es también la secretaria general de esa agrupación a nivel nacional.

El partido de Milei es nuevo, fundado a medida para impulsar la candidatura del economista; pero la fuerza de Villaruel tiene su origen espiritual en el siglo XIX y formal en 1931, aunque la continuación histórica sea difusa, con períodos de casi inexistencia. Reivindican ser los continuadores ideológicos del Partido Autonomista Nacional, hegemónico entre 1874 y 1916, cuyo líder fue Julio Argentino Roca, el conquistador de la Patagonia. Con la bandera del conservadurismo político, el PD pasó de ser un grupo de partidos distritales a nuevamente conseguir el lema nacional en 2019, llegando a formar parte brevemente de Juntos por el Cambio, coalición con la que hoy compiten Milei y Villaruel.

Villaruel es hija y nieta de militares. Su padre, un teniente coronel retirado del Ejército, veterano de la Guerra de las Malvinas, fue prisionero del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1973, participó de las acciones “antisubversivas” de la última dictadura y luego de ella participó de las sublevaciones carapintadas contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, ese presidente que Milei llama “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús”.

La abogada y hoy diputada fue, según Página/12, parte entre 2001 y 2003 del grupo Jóvenes por la verdad, que se dedicaba a organizar visitas al exdictador Jorge Rafael Videla mientras este estaba en prisión domiciliaria. En 2003 fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que “lucha por el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo de los 70”, como se define la propia institución. Cuando tomó posesión de su cargo en el Congreso, Villaruel dijo: “Por las víctimas del terrorismo, sí, juro”.

Mientras que Milei propugna las ideas de dolarización, de erradicación de ministerios y de “incendiar el Banco Central”, Villaruel enfoca su campaña en sus causas personales. Está en contra del aborto legal, dado que defiende “el derecho a la vida” que “comienza en la concepción”. Se opone además al “feminismo hembrista”, a “la ideología de género que discrimina entre hombres y mujeres” y a la “dictadura de lo políticamente correcto”, según recuerda un perfil hecho por El País de Madrid, en el que además se recuerda que ella promete ampliar el presupuesto militar.

La revista Noticias y su medio matriz, Perfil, señalan además un escenario que en el que Milei llegue a la Casa Rosada y Villaruel, además de ocupar la Presidencia del Senado, integraría el gabinete ministerial del libertario, al frente de una cartera unificada de Seguridad y Defensa.

Sir Galahad: Ramiro Marra

Hoy es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además, busca ser el primer jefe de Gobierno de la ciudad que cambie el amarillo del PRO por el violeta de La Libertad Avanza. En las PASO obtuvo el 12,93% y en las generales del 22 de octubre sabrá, al tiempo que observe lo que sucede con Milei en su cruzada nacional, si puede dar el poco probable batacazo en la capital. En caso negativo, se especula que integre algún rol en el eventual gabinete de Milei.

Inició su camino político en 2019 en Consenso Federal, una coalición que impulsaba la candidatura presidencial del exministro de Economía y Producción de Duhalde y Kirchner, Roberto Lavagna. Junto a él intentó convertirse en senador nacional, sin resultar electo.

Actualmente integra el Partido Libertario. Es licenciado en Mercado de Capitales y empezó su carrera profesional en la empresa financiera Bull Market Group, perteneciente a su familia, además de en Youtube, con un canal dedicado a la educación financiera el análisis económico de mercado, que lleva adelante desde 2018.

Sir Percival: Lilia Lemoine

Conocida como “Lady Lemon” en las redes sociales, hoy es candidata a diputada por la coalición encabezada por Milei. En su Instagram se define como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer”; tiene 120.000 seguidores y otros 74.000 en Twitter. Los medios argentinos la mencionan como asesora de imagen y encargada de maquillar a Milei en su carrera televisiva prepolítica. “A mí me subestiman y me presentan como la maquilladora y peluquera, pero soy una de las mejores cosplayers del mundo, trabajé en informática y estuve en la batalla cultural contra el feminismo y la cuarentena”, dijo en setiembre a El País de Madrid.

Aunque hoy sus redes están mayormente dedicadas a su actividad política, la presencia de su amor por el cosplay —contracción inglesa de costume play, es decir “intepretación con disfraz”— sigue patente, subiendo fotos vestida de Batichica, Supegirl o la Mujer Maravilla. Incluso llegó a lograr que Milei incursionara en el cosplay, creando un nuevo superhéroe: el General Ancap (que nada tiene que ver con la empresa energética estatal uruguaya, sino con la ideología política conocida como anarcocapitalismo).

Lemoine es, dentro de las figuras que rodean al presidenciable, una de las que más ha dejado ver sus posiciones conspirativas en temas como la pandemia del coronavirus, el terraplanismo o si Neil Armstrong y sus compañeros pisaron el satélite natural de la Tierra: “Lo de la luna sigue sintiéndose tan turbio. Los mismos de la NASA te hacen dudar cuando te dicen ‘perdimos la tecnología para volver’, je”, publicó ella en Twitter, el pasado 11 de setiembre.

Sir Bedivere: Carolina Píparo

Elegida por Milei como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, obtuvo el 24% en las PASO, quedando detrás del actual ocupante del cargo y aspirante a la reelección, el kirchnerista Axel Kicillof, que consiguió el 36% en el bastión peronista más importante.

Trabajadora social de profesión y próxima a terminar una maestría en Criminología, Píparo ha manifestado su vocación para combatir contra la inseguridad en el país. En 2010, cuando tenía 33 años, sufrió un disparo en la cara durante un asalto en el banco Santander Rio, mientras estaba embarazada. Debió ser operada y su hijo nació antes de tiempo, para fallecer una semana más tarde. “Sigue siendo mi obsesión el porqué de tanta violencia”, dijo a Infobae, 10 años después de ese caso, que además de resultar en una pena perpetua por homicidio a los cinco implicados en el asalto, significó un cambio en los métodos de seguridad de las sedes bancarias del país vecino.

Píparo es hoy diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires; antes de obtener ese puesto en 2021 en representación de La Libertad Avanza ya lo ocupaba, pero bajo los colores de Cambiemos, el antiguo nombre de la coalición que hoy se llama Juntos por el Cambio.

Los caballeros en Camelot: algunos posibles eventuales ministros

Juan Luis González, escribiendo para Noticias, señaló que Guillermo Francos podría ser el ministro del Interior en caso de que Milei gane, luego que el candidato dijera, en entrevista con Eduardo Feinmann —aunque sin dar nombres— que el eventual jerarca sería “un tipo que vive en el exterior”, que “es un amigo con capacidad para relacionarse con políticos y una bella persona”.

Abogado de carrera, Francos fue diputado entre 1997 y 2000 del partido Acción por la República, liderado por Domingo Cavallo. Luego de eso, presidió el Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión del entones gobernador Daniel Scioli, entre 2007 y 2011. Desde 2019 y hasta el pasado 20 de setiembre, representó al gobierno argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Tal como recuerda Noticias, trabajó junto a Milei en la Fundación Acordar, el think tank que impulsaba la carrera presidencial de Scioli en 2015. Además, compartieron espacio en la Corporación América, el conglomerado empresarial de Eduardo Eurnekián, a quien señalan como uno de los principales impulsores económicos de su antiguo empleado en los primeros tiempos de sus andanzas políticas.

También de Corporación América saldría el jefe de gabinete de Milei: Nicolás Posse. En El Loco se lo señala como uno de los hombres clave a la hora de conseguir los financiamientos de la campaña.

Para la cartera de Justicia, El Cronista señala que podría llamar a Mariano Cúneo Libarona, abogado penalista y uno de los principales colaboradores de Milei en materia jurídica. En Infraestructura estaría al mando Guillermo Ferraro, exdirector de KPMG Argentina, doctor en Ciencias Económicas y con un pasado en la política: fue subsecretario de Industria en el gobierno interino de Duhalde y formó parte de Cambiemos, la coalición liderada por Macri.

Luego está Emilio Ocampo, uno de los posibles titulares de Economía. Lo señalan como “el autor del plan de dolarización”. De llevarlo al mito artúrico, sería la Dama del Lago que le da Excalibur al rey. El colega de Milei tiene un MBA por la Universidad de Chicago, esa donde Milton Friedman, uno de los nombres más amados por Milei, hizo su escuela económica.

Noticias, junto a otros medios, también ponen a Diana Mondino como futura sucesora de Santiago Cafiero en la Cancillería. Hoy candidata a diputada, se trata de una economista y profesora de finanzas que fundó una calificadora de riesgo local, Risk Analysis, adquirida luego por Standard & Poor’s.

Otros nombres para ese gabinete ministerial, al que Milei busca pasarle la motosierra, es Sandra Pettovello, también candidata a diputada y licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral. Ella sería la titular de Capital Humano, la cartera que aglutinaría Salud, Desarrollo Social, Educación y otras secciones del Estado, luego de que Milei pase con su motosierra, en caso de asumir la presidencia el 10 de diciembre.

