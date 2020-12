Abogados de Raúl Sendic señalan que “no hubo ningún abuso de poder ni de funciones”

Locales

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo del fiscal Luis Pacheco, pidió a la Justicia la condena del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, por un delito de abuso innominado de funciones en casos no previsto especialmente por la ley, mientras que estuvo al frente de la empresa estatal.

En este caso, el fiscal pidió a la Justicia que se condene al ex vicepresidente de la República a la pena de 18 meses de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 500 UR.

Los abogados de Sendic, Ignacio Durán y Gúmer Pérez, hablaron con la prensa luego de que el fiscal Pacheco pidiera prisión para el exjerarca.

Durán dijo en declaraciones consignadas por VTV Noticias que están "convencidos de que esta acusación es infundada, carece de respaldo probatorio y así lo vamos a señalar dentro de estos 30 días".

"Estamos convencidos de que no hubo ningún abuso de poder, ningún acto arbitrario y mucho menos aún que hubo un perjuicio para la administración", agregó.

Durán sostuvo que "el dictamen del doctor Pacheco es contradictorio" y que por un lado "entiende que el accionar de Sendic en la operación de Exor fue arbitrario y por el otro reconoce que hubo un beneficio económico para el país", algo que "fue confirmado por la hoy ministra (de Economía) Azucena Arbeleche".

Por su parte, Gúmer Pérez dijo que "hay una interpretación errónea y una injusta valoración de las pruebas" que se presentaron "para demostrar que no hubo abusos de funciones".

Pérez dijo que "el delito conlleva una pena inferior a la pena de penitenciaria"

"Sendic no va a ir preso nunca jamás en su vida jamás por esto. No va a tocar una cárcel. Ni él ni ninguna persona que estuviese en las mismas condiciones que Sendic, es decir, que sea una persona primaria absoluta y se le tipificara pena de prisión, no de penitenciaría", aseguró el abogado penalista.