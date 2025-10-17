Abogado que rechazó defender a Pablo Laurta: “Se está queriendo hacer pasar por loco”

Internacionales

El abogado argentino José Manuel Fiz Chapero contó que el pasado 27 de mayo tuvo un contacto con Pablo Laurta, quien lo llamó desde Uruguay, pero rechazó defenderlo por incongruencias en su relato.

En diálogo con LaNación+, el defensor dijo que el uruguayo se comunicó con él después de haber radicado una supuesta denuncia —que fue falsa— contra su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, a quienes asesinó a balazos en Córdoba, donde vivían.

“Tenía miedo porque peligraba la integridad sexual de Pedro, su hijo”, dijo Fiz Chapero, quien dudó del relato de Laurta porque “el psicópata cuando te miente en una, te miente en tres”. Una vez que el abogado escuchó la versión del uruguayo, le pidió un expediente para rastrear la supuesta denuncia, en la que también estaba incluida la usurpación de un terreno por parte de su suegra, para corroborar su veracidad. Pero nunca se lo facilitó.

Después de dos o tres conversaciones telefónicas, Laurta agregó al abogado al grupo de Varones Unidos, en el que difundía ideas en contra del feminismo, pero él se fue. “Yo no estaba de acuerdo con que me incluyera en ese grupo. Una manga de facinerosos espantosos”, dijo Fiz Chapero.

El abogado sostuvo que Laurta es “totalmente imputable” y que “el loco es loco siempre”. La comunicación con el uruguayo fue a través de dos chips: uno con número de Uruguay y otro con uno de Argentina. “Él tenía una idea totalmente equivocada de cómo sucedían las cosas. Me hablaba de una denuncia de abuso sexual”, rememoró el defensor que lo rechazó.

Según el abogado, Laurta “inventó todo este relato para ir acumulando pruebas para un futuro”. Asimismo, afirmó que “se está queriendo hacer pasar por loco” y destacó que “no parece una persona que no está formada”.