Abogado de Olmos a Casás: “Ha hecho un raid mediático envenenando a la opinión pública”

El abogado de Gustavo Tato Olmos brindó una entrevista este jueves, después de que su defendido recibiera una vista previa del fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tras la denuncia de Martina Casás por acoso sexual y laboral.

En entrevista con informativo Carve, Diego Camaño (representante de Olmos), aseguró que “ni un ámbito ni en el otro se configura acoso laboral o sexual”.

“Por un lado, la denunciante ha ventilado públicamente distintas versiones de los hechos que no se condicen con lo que declaró en Fiscalía. Además, lo que dijo inicialmente ha ido subiendo en escalada y lo último que se ha escuchado es que fue víctima de violencia política. Llegó a decir fue un ‘objeto sexual’, cosa que tampoco dijo en ámbito de la Fiscalía”, afirmó Camaño.

En esta línea, el abogado aseguró que las últimas expresiones de Casás no se condicen “con los hechos que relató”.

“Es una persona que se encuentra en el exterior y se ha encargado de hacer un raid mediático envenenando a la opinión pública contra Olmos. Está buscando la condena social y condicionar a la Justicia. Cuando como ha trascendido el fallo no le es favorable. Eso es lo que explica la desesperación y los cambios de versiones. La escalada hasta lo último que hemos escuchado. Es ella misma la que ha salido junto a su abogado a ventilar una denuncia. Quiere enredar y confundir a la opinión pública con situaciones que no tienen connotaciones sexuales. Ni abrazar ni saludar tienen una naturaleza sexual”, dijo Camaño.

A su vez, el abogado dijo que lo único a lo que se iba a referir sobre los hechos es que Casás “fue la primera que dio un beso, pero lo negó en la audiencia de violencia doméstica”.

El pasado lunes 12 de marzo, Casás dijo en diálogo con Telemundo que le “chocó” que en el informe “no se tomara en cuenta la diferencia de edad, ni de jerarquía, ni de poder, ni de constitución física entre víctima y victimario”.

“Yo lo consideraba realmente como un padre, y le mandaba mensajes de cariño porque nunca pensé que me consideraba un objeto sexual. Él presenta chats fuera de contexto. También podría haber presentado un chat donde yo le decía: ‘Feliz Día del Padre’, y eso no lo presentó. Eso de tomar la evidencia que te sirve y no la que sostiene que había una relación filial paternal, de cariño. En ningún mensaje le sugiero nada sobre sexoafectivo”, afirmó.

Aunque el informe del Tribunal todavía no ha tomado estado público, los contenidos del documento señalan que no hay pruebas contundentes para comprobar que la relación no era consensuada, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes vinculadas al caso.

El caso, analizado por el Tribunal de Conducta Política, será analizado este sábado por parte del Plenario del Frente Amplio, luego de discutir sobre el contenido del dictamen del organismo ético.

