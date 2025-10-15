Internacionales

Mujer salvó a su madre y a su hija de incendio en un piso 13 y sufrió la peor consecuencia

Un incendio masivo movilizó a los equipos de rescate y causó momentos de desesperación esta mañana en la ciudad de Cascavel, en el estado brasileño de Paraná.

El foco ígneo se produjo en un apartamento en el piso 13 del Edificio Residencial João Batista Cunha, en el barrio Country, alrededor de las 6:45 a. m., y se propagó rápidamente, acorralando a tres personas de una misma familia: dos mujeres de 51 y 28 años, madre e hija, y una niña de 4, hija de la joven.

Al no poder escapar por las escaleras, la joven llevó a sus familiares hasta una ventana y las ayudó a descolgarse. Las tres lograron mantener el equilibrio sujetándose de los muros y apoyadas en aparatos de aire acondicionado, a cuarenta metros del suelo.

Con la ayuda de los vecinos de pisos inferiores, la abuela y la pequeña lograron entrar por la ventana inferior, pero la mujer de 28 años no lo logró y solo fue puesta a salvo minutos más tarde, cuando los bomberos arribaron al lugar.

Según informó al portal noticioso G1, la joven fue identificada como Juliane Vieira, abogada, quien sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo y fue ingresada en el CTI del Hospital Universitario del Oeste de Paraná.

Su madre sufrió quemaduras en la cara y las piernas, además de presentar intoxicación por inhalación de humo y quemaduras en las vías respiratorias. Está hospitalizada en un hospital de la ciudad, sedada e intubada.

La niña experimentó quemaduras en brazos y piernas, y también está hospitalizada e intubada.

Un bombero que ayudó en el rescate sufrió quemaduras en los brazos, las manos y parte de la espalda, y también se encuentra hospitalizado. Otro sufrió quemaduras en las manos y requirió atención médica.