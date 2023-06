Abogada de denunciantes no dio la edad de la víctima más chica: “Es un dato muy fuerte”

Locales

Cinco de las ocho víctimas que denunciaron explotación sexual por parte de Gustavo Penadés están siendo acompañadas y asesoradas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar). Soledad Suárez es la abogada de este órgano que está liderando la defensa de las víctimas.

En entrevista con 970 Noticias, dio algunos adelantos de las edades de las víctimas. Suárez aseguró que “casi todos” los denunciantes son adolescentes y varones. Consultada sobre cuál fue el menor de todos, la abogada respondió que no iba a contestar esa pregunta porque la respuesta “es muy fuerte”.

“No lo voy a decir, es parte de la reserva, es un dato muy propio, perjudicaría a la víctima en cuestión y al imputado, y la verdad no tengo esa intención. Aunque me endilguen intenciones dos por tres, no la tengo. No quiero salir a decir cosas o aspectos de Penadés que sean innecesarias y perjudiquen”, dijo, y agregó que las edades de las víctimas “impactan en la sensibilidad de la población”. Luego de esa afirmación, reiteró que son “casi todos” adolescentes.

La abogada defensora planteó que en los relatos de las víctimas se puede encontrar cierto modus operandi, algo que calificó como “evidencia importantísima”: “Crucial, diría yo”, aportó, y agregó que ese accionar es “bastante claro, reiterativo y significativo”, y que al ser realizado en un período largo de tiempo fue modificándose, producto de las variaciones del “devenir histórico y tecnológico”.

“Lo diferente son las víctimas; podemos decir que son heterogéneas. Me parece que es bastante variopinto. Todas las víctimas eran menores de edad, adolescentes, casi todas varones”, explicó Suárez.

En otros asuntos, se refirió a la polémica generada por sus declaraciones y la reacción de la gremial de abogados penalistas. Suárez apuntó que ella no forma parte de esa asociación por “voluntad propia” y que, sin entrar en debate, respeta el derecho a la libertad de expresión y a la posibilidad de denunciar lo que quieran.

“Yo no critiqué a nadie, yo me hago cargo y ratifico mis palabras, pero no me hago cargo de las inferencias especulativas que realizan otros porque si fuera por hacer inferencias especulativas todos podemos hacerlas. Ahora, si son solo en el ámbito de la especulación o conclusiones que sacamos a partir de palabras, deberíamos de darnos el lugar a hacerlas de las palabras de ellos, que no hago porque me parece que no corresponde”, expresó.

“Deberían preguntarse si las inferencias que hacen corresponden, a mí me parece que no corresponden, las respeto porque si yo hago una declaración pública los demás tienen derecho a sacar conclusiones”, agregó.

Finalmente, dio un “dato de la realidad” y es que “se está hablando más de Soledad Suárez y en realidad tendrían que estar hablando del desafuero”.

“Si un profesional, defensa de imputados, expresa que no accedió al legajo de la investigación porque le dijeron que estaban las identidades reservadas, yo lo que aclaré es que del legajo surgía que se había puesto a su disposición. Es una aclaración no menor porque acceder al legajo es un derecho muy importante”, concluyó.