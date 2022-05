Abdala y Mieres se comprometieron a actuar sobre caso denunciado en el acto del 1º de Mayo

Locales

El acto del 1º de Mayo celebrado el domingo en avenida Libertador fue especial por varias razones. Tal como lo señalaran actores sindicales, fue el retorno a esa tradicional avenida, y también el primero de forma presencial y masiva luego de dos años de restricciones sanitarias. También lo fue porque contó con una intervención fuera de programa, que se convirtió en uno de los temas del día.

Tal como informáramos, luego de la intervención de la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, una mujer subió al estrado y se apoderó del micrófono, Dijo llamarse Andrea Colombo y ser madre de Martina Colombo, una joven fallecida en un accidente laboral en un parque eólico salteño, el 7 de enero pasado.

“El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó la dolida mujer en su breve y espontánea alocución.

Una empresa multinacional la mató en un campo eólico. Las condiciones laborales no eran las que correspondían, de eso tenemos que hablar, de eso nos tenemos que cubrir. Una nena de 23 años a tres materias de recibirse de ingeniera”, prosiguió la mujer, quien finalmente fue retirada del lugar.

En febrero pasado y en una nota contratada, el periódico El Observador ofrecía una larga y emotiva semblanza de la joven fallecida. Pese a su extensión, el artículo se refiere muy brevete e alas circunstancias del deceso: señala que volcó al volante de una camioneta en un camino vecinal.

Tras el acto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que se pondría “todo el andamiaje jurídico de la central sindical” al servicio de la denunciante, y remarcó la importancia de que los trabajadores se mantengan agrupados para “cuidar la vida”.

"La única garantía que tiene un trabajador de que se respeten sus derechos, es la organización sindical y ese no era un lugar organizado", aseguró

Sobre el mismo caso, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que en su momento no se recibió denuncia acerca de un accidente laboral, y añadió que se enviará una inspección a la empresa para saber qué ocurrió en el momento y por qué no se denunció oportunamente.

En medio del acto por el 1º de mayo, Andrea Colombo interrumpió los discursos para asegurar que la central sindical NO la atendió como tendría que haberlo hecho , luego de que su hija falleciera.https://t.co/M6umyYIMoB pic.twitter.com/vhT52Zrpyo — Mauricio Repetto (@Mauri_RepettoUy) May 1, 2022