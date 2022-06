Abdala sobre vínculo de Fancap con CAIF: “Lo que digo es que tienen vínculo, es notorio”

Locales

El presidente del Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, habló este martes luego de conocerse la noticia de que la Federación Ancap (Fancap) iniciará acciones legales contra él a raíz de su cuestionamiento al sindicato, en el que adujo que el gremio dejó de hacerse cargo de un CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia) ubicado en el barrio Capurro.

Abdala había señalado, en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4), que existía un convenio del INAU con una sociedad civil perteneciente al sindicato de Ancap, del cual dijo que, “incumplió con sus responsabilidades”. El jerarca había dicho que el gremio se retiró de la gestión de ese centro, lo que obligó a la institución a hacer un llamado para que ese centro de primera infancia siga funcionando con una nueva organización.

“Yo cuando hablé, no lo hice procurando genera ningún tipo de polémica, simplemente di información. Se había construido un relato o parecería que estaba en vías de construirse un relato, según el cual las dificultades que enfrentamos hoy en el Centro Capurro que atiende niños en aquella zona del departamento eran atribuibles las causas de esas dificultades al directorio del INAU o al gobierno nacional y esto no es así”, dijo el jerarca, según consigna Radio Montecarlo.

“Esas dificultades existen, pero no imputables a la organización que está a cargo de la ejecución de ese proyecto, eso es notorio, que inclusive manifestó su voluntad de retirarse, de rescindir el convenio con el INAU. En función de eso estamos trabajando por una consecuencia exactamente inversa, que es darle continuidad al proyecto, que no se caiga y que los niños sigan siendo atendidos”, afirmó.

Sostuvo que se realizó un llamado público para que otra organización se haga cargo de la atención de “esos 86 niños y sus familias” que concurren a ese centro.

“También dije que esta es una organización que tiene vínculos con Fancap, simplemente di un dato, no hice un juicio de valor. El sindicato aparentemente se molestó por esa afirmación, ahora el presidente de Fancap dijo que el vínculo que tienen es afectivo, según leí en la prensa. Yo lo que digo es que tienen vínculo, que hay vinculación, es notorio”, aseveró.

“Tanto la tienen que cuando esa organización que se llama Susana Pintos se conformó oportunamente, integraron su comisión directiva dirigentes de Fancap, asociados a la propia conducción del sindicato. A mí me sorprende mucho esa reacción, pero los hechos son los hechos y simplemente afirmé hechos, di información y creo que hice bien en hacerlo porque creo que, en estos casos, cuando el tema toma estado público, hay que poner todo arriba de la mesa”, dijo.

Abdala manifestó que no entiende “muy bien” de qué debe retractarse y dijo que para hacerlo “tendría que faltar a la verdad”.

“Yo no miento. Yo digo las cosas tal cual son y las cosas son así. Si Fancap considera que debe hacer algún tipo de aclaración o que los hechos no son esos que lo digan. Lo que han hecho hasta ahora es pedir que me retracte y anunciar acciones de algún tipo. Ellos sabrán que acciones tienen que emprender”, sostuvo.

“Hoy salió la versión del vínculo afectivo. Capaz que hay un vínculo, pero en todo caso tiene una característica muy particular. No quiero entrar en esos terrenos. Afectivo o no, está claro que hay un vínculo institucional, notorio e incontrastable, sobran los antecedentes en ese sentido”, añadió el titular del INAU.

Fancap envió este lunes un telegrama a Abdala, al que accedió Montevideo Portal, en el que lo intimó a “retractarse respecto del vínculo de dicha entidad gremial con el centro de educación inicial de Capurro y cualquier responsabilidad respecto de la misma bajo apercibimiento de acciones penales y civiles”.