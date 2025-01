Abdala se cruzó con presidente de consejo de la OEA por informe de DD.HH. sobre Venezuela

Política

El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, volvió a brindar un encendido discurso este miércoles en el marco de un encuentro en el que el organismo internacional recibió al dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Al momento de su alocución, el abogado y político uruguayo calificó la situación que vive Venezuela como de “tragedia”.

Al inicio, Abdala discutió con algunos de sus pares por temas burocráticos sobre el ingreso de un informe de derechos humanos vinculado al país caribeño.

“Mi lectura es que no está existiendo la voluntad de ir al tema de fondo. Los temas tienen urgencia en el mundo. Después no nos quejemos cuando en el planeta dicen que los organismos internacionales pierden el tiempo. Si los estamos tirando para atrás, los estamos boleteando”, comenzó.

Abdala fue interrumpido por quien presidía la sesión extraordinaria, quién le pidió ir a un cuarto intermedio.

“Embajador, si estamos criticando el perder el tiempo, vamos al cuarto intermedio y busquemos una solución”, le dijo al uruguayo el presidente del consejo, Héctor Enrique Arce Zaconeta, de nacionalidad boliviana.

Y este replicó: “No, no. Pero yo estoy tratando de ganar el tiempo. No me califique si lo pierdo. Yo hago lo que puedo con el tiempo y usted hace lo que quiere con el suyo”.

El origen del reclamo de Abdala era sobre la posibilidad de escuchar en el Consejo Permanente a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras haber recibido un informe sobre la violación de los DD.HH. en Venezuela.

Anteriormente, Abdala ya había calificado de “no serio” retirar del orden del día de la sesión el informe correspondiente.

Algunos embajadores manifestaron que escuchar el informe incumplía con el reglamento y defendían que la única instancia consignada en el orden del día era su presentación.

“Lo importante es el informe sobre Venezuela. Si el cuerpo no lo quiere oír usted no tiene la potestad para decidir eso, la tiene el cuerpo”, acusó Abdala a Arce Zaconeta apuntándolo con el dedo en otra intervención.

El boliviano, por su parte, le dijo que “la presidencia siempre ha de optar por el cumplimiento de la norma, embajador”.

y sigue la situación en la OEA…

