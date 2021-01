El comunicado interno de ASSE que fue tildado de "falso" e "incorrecto" por su presidente

Política

Ayer, minutos antes de la conferencia del Gobierno, se divulgó un comunicado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), en el que informaba a ASSE que estaban transitoriamente saturadas las puertas asistenciales del Maciel y el Español para pacientes con COVID-19.

El comunicado, con el sello de ASSE y firmado por el director del SAME, José Antonio Rodríguez, explicaba: "Nos comunican desde la guardia de Dirección de Hospitales Español y Maciel y de la Región Sur que en forma transitoria y hasta nuevo aviso, las puertas de ambos centros asistenciales y las áreas de cuidado moderado para pacientes respiratorios COVID positivos o sospechosos, se encuentran saturadas y no pueden recibir este tipo de pacientes. El Hospital Maciel puede continuar recibiendo pacientes que no pertenezcan a esta definición. En comunicación con guardia de Gerencia General de ASSE, Gerencia Asistencial y Región Sur, se acuerda para los pacientes respiratorios COVID positivos a sospechosos que requieren valoración en emergencia o ingreso a cuidado moderado (internación convencional con aislamiento), sean derivados siguiendo el siguiente orden: en primer lugar, hospitales Pasteur, Saint Bois, Las Piedras, Canelones, Pando. En segundo lugar, hospitales San José, Florida, Flores, Colonia, Maldonado, Minas".

"No se derivarán pacientes con la definición establecida a puerta o cuidados moderados de centros privados conveniados o licitados por ASSE, reservando estas camas para pacientes con patologías agudas confirmados como COVID negativos. La derivación a estos centros solo se hará con autorización de un integrante del equipo de gestión de la U.E. SAME 105", proseguía.



"Esta contingencia tiene una vigencia de 24 horas desde la fecha y hora especificada en el encabezado de este comunicado. Si no existe otra comunicación referente al motivo especificado en el encabezado, se continua con el régimen convencional de asistencia. Agradecemos la máxima colaboración", concluía.

Ayer, cuando la prensa consultó al presidente sobre este punto, Lacalle Pou preguntó al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y dijo que el comunicado era "falso", dando pie a que el jerarca se explayara luego.

Luego, Cipriani se explicó mejor frente a la prensa y también a través de las redes sociales. Señaló que "no es correcto", "no tuvo que haber sido de esa manera". "No nos enteramos de que existía para poderlo revertir. Hubo un momento puntual en el cual por demoras en resultados de test diagnóstico esas puertas tenían un poco más de pacientes. No es así en realidad, las puertas no están saturadas y tenemos buena capacidad de camas", dijo.

"El comunicado de SAME 105 referente al cierre del Hospital Español y Maciel, NO ES CORRECTO, ES FALSO. No se saturaron los hospitales, no se rechazaron pacientes en las puertas de emergencia, sí ocurrió demora por la espera de resultados de hisopados. En ASSE tenemos capacidad de atención tanto en cuidados moderados como intensivos y estamos aumentando la capacidad de camas. Quiero transmitir TRANQUILIDAD A LOS USUARIOS DE ASSE. Estamos siendo muy previsores. Pero igual nos tenemos que cuidar", escribió en Twitter.