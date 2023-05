ASSE inició investigación administrativa por denuncia de clientelismo en Artigas

Locales

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), resolvió este miércoles realizar una investigación administrativa sobre los hechos denunciados públicamente en Artigas, donde se acusó a una jerarca del organismo de cometer clientelismo.

El prestador de salud comunicó además que, la decisión “es sin perjuicio de las dos denuncias presentadas por funcionarios, referentes a acoso laboral, que se están sustanciando en la respectiva comisión del organismo”.

La coordinadora de la subregional norte de ASSE, Carla Rodríguez de Almeida, principal jerarca del organismo en el norte del país, fue acusada de haber cometido una serie de irregularidades que rondaron la cancelación “a mano” de un llamado para cuatro puestos laborales de enfermería en las localidades de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, según informara El Observador este martes.

“Todo lo que hace [Rodríguez de Almeida] es en función de sus intereses, está haciendo política partidaria con la RAP de Artigas conjuntamente con la diputada Valentina Dos Santos”, se lee en la denuncia presentada por la ya mencionada Daniela Márquez ante la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, y que involucra a texto expreso a la diputada nacionalista Valentina Dos Santos, sobrina del intendente de Artigas, Pablo Caram.

Este martes, el periodista Eduardo Preve difundió en su columna en el programa radial Nada que perder (M24) mensajes de audio intercambiados en el contexto antes descrito.

De las grabaciones se desprende que Rodríguez de Almeida habría ordenado a Márquez que, en medio de su horario laboral, dejara de lado su tareas para recoger adhesiones para la agrupación nacionalista de Dos Santos y Caram, durante los preparativos de las elecciones juveniles del Partido Nacional celebradas en octubre pasado.

Márquez expresó que Emilia Feris, que hasta hace unos días era adjunta a la dirección de la Red de Atención Primaria (RAP) de Artigas, le había solicitado subir llamados de enfermería para esas localidades artiguenses.

“A lo cual accedo pensando que ya estaba hablado con la doctora Rodríguez de Almeida, el día sábado recibo su llamada, en primer lugar me ordenó bajar los llamados porque políticamente no servía hacerlo, que no se le había pedido autorización y que yo no era quién para decidir esas cosas, que en cuanto la diputada Valentina Dos Santos se enterara de esos llamados me bajarían del cargo, me decía que sabía de mi situación económica pero que no le importaba”, dijo la funcionaria.

“Te condiciona cuando vos querés premiar a alguien con eso, y tenés ya una lista de un llamado. Te saca la posibilidad de direccionar un poco”, expresó la jerarca en un audio enviado a otra funcionaria.

“Si tengo un plan verano o invierno, quiero a la gente que laburó conmigo, no me gusta mucho que se abran esos llamados así, ya le había dicho [a Feris] que no lo hiciera”, explicaba la jerarca.