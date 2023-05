Puestos de trabajo “reservados” para militantes: denuncian clientelismo en ASSE Artigas

Política

La doctora Emilia Feris era hasta hace unos días adjunta a la dirección de la Red de Atención Primaria (RAP) de Artigas. Su reciente renuncia a su cargo y las razones que expuso para ella amenazan con desatar una tormenta política en el departamento norteño.

En los días previos a dicha renuncia, se había producido el cese de la directora de la RAP artiguense, Tamari Barreto. Previamente, la directora administrativa de la misma RAP, Daniela Márquez, había solicitado licencia médica y denunciado por acoso laboral a la coordinadora de la subregional norte de ASSE, Carla Rodríguez de Almeida, principal jerarca de la Administración en el norte del país.

Según consigna el periódico El Observador, todas estas acciones se habrían producido a consecuencia de una situación en común: una serie de incidentes e irregularidades que tuvieron como corolario la cancelación “a mano” de un llamado para cuatro puestos laborales de enfermería en las localidades de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro.

“Todo lo que hace [Rodríguez de Almeida] es en función de sus intereses, está haciendo política partidaria con la RAP de Artigas conjuntamente con la diputada Valentina Dos Santos”, se lee en la denuncia presentada por la ya mencionada Daniela Márquez ante la Comisión Técnica de Acoso Laboral de ASSE, y que involucra a texto expreso a la diputada nacionalista Valentina Dos Santos, sobrina del intendente de Artigas, Pablo Caram.

En las últimas horas, el periodista Eduardo Preve difundió en su columna en el programa radial Nada que perder (M24) mensajes de audio intercambiados en el contexto antes descrito.

De las grabaciones se desprende que Rodríguez de Almeida habría ordenado a Márquez que, en medio de su horario laboral, dejara de lado su tareas para recoger adhesiones para la agrupación nacionalista de Dos Santos y Caram, durante los preparativos de las elecciones juveniles del Partido Nacional celebradas en octubre pasado.

ADELANTO. Jerarca regional de ASSE ordena a funcionaria en horario laboral dejar sus tareas para que mande consentimiento de jóvenes para lista de elecciones juveniles del P. Nacional.

El llamado efímero

“El día viernes 21 de abril la Dra Emilia Feris me solicita subir llamados de enfermería para la localidad de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum a lo cual accedo pensando que ya estaba hablado con la doctora Rodríguez de Almeida, el día sábado recibo su llamada, en primer lugar me ordenó bajar los llamados porque políticamente no servía hacerlo, que no se le había pedido autorización y que yo no era quién para decidir esas cosas, que en cuanto la Diputada Valentina Dos Santos se enterara de esos llamados me bajarían del cargo, me decía que sabía de mi situación económica pero que no le importaba”, expresó Márquez en su denuncia.

La publicación en la web de las vacantes habría caído mal a Rodríguez de Almeida, quien pretendería mantener esas vacantes en reserva. “Te condiciona cuando vos querés premiar a alguien con eso, y tenés ya una lista de un llamado. Te saca la posibilidad de direccionar un poco”, expresó la jerarca en un audio enviado a otra funcionaria.

“Si tengo un plan verano o invierno, quiero a la gente que laburó conmigo, no me gusta mucho que se abran esos llamados así, ya le había dicho [a Feris] que no lo hiciera”, explicaba la jerarca.

CONCURSO "SACAN POSIBILIDAD DE DIRECCIONAR" LLAMADOS.



Jefa regional de ASSE ordenó bajar llamado de la página de Uruguay Concursa para poner gente que trabaja políticamente con ella.



Jefa de RRHH de ASSE en Montevideo participa de la maniobra para eliminar llamado.

El llamado en cuestión fue, efectivamente, dado de baja poco después de su publicación en Uruguay Concursa. Las postulaciones tenían como fecha de comienzo el lunes 24 de abril, pero el llamado no llegó a abrirse, ya que el sábado 22 fue cancelado, detalla la nota del citado periódico.

El llamado “equivocado” habría sido organizado por Feris, elegida para el cargo por Cabildo Abierto, quien le solicitó a Márquez que, en su carácter de funcionaria administrativa, lo publicara.

En su denuncia, Márquez escribió que la orden de dar de baja el llamado provino de Rodríguez de Almeida, quien la trató mal. “Empezó a gritarme, insultarme, que me iba a morir de hambre con mis hijas, debiendo bajar el llamado el día sábado dada la presión y malos tratos recibidos”, se lee en el texto, donde asegura que su superior le recordó que “todos los cargos eran para Valentina”, en nueva alusión a la diputada.

En otro pasaje de la denuncia, narra que Rodríguez de Almeida hizo “aguantar” un llamado para un cargo de pediatra de alta dedicación “para que no figurara como vacante hasta que su hermana pudiera ocuparlo, y luego de designada esta, recién lo pudo ocupar después de su licencia maternal, todo en perjuicio del hospital y los usuarios”.

En otro de los mensajes de audio, Rodríguez de Almeida conversa acerca de una contratación directa y la forma de “agilizarla”. En el intercambio, pide a su interlocutora que la mantenga al tanto para así informar a “la Vale”.

ASSE ¿CLUB POLÍTICO?



Diputada blanca, Valentina Dos Santos, tramitó contratación directa de militante nacionalista en ASSE con jefa regional de ASSE, Carla Rodriguez de Almeida.



Todos los detalles en LA TAPADITA 9.30 @M24radio



Audios y documentos. pic.twitter.com/EaXIG7yBHY — Eduardo Preve (@EPreve) May 30, 2023

En el informe elaborado por el mencionado programa radial, se indica que los funcionarios que acompañaron a la denunciante a Montevideo fueron luego perseguidos laboralmente, al igual que su entorno. A la esposa de uno de los funcionarios le comunicaron que la pasaban del área de neonatología del Hospital de Artigas a la policlínica después de 12 años de trabajo en su lugar de especialización.

Exceso de certificaciones

Rodríguez de Almeida percibe actualmente dos sueldos de ASSE, cuyo monto sumado es de 300.000. Uno de ellos es por su cargo jerárquico y el otro por cumplir horas como médica rural. Por esa última función, tendría que presentarse los martes en un centro de atención rural, pero “no cumple los martes como médica rural, se certifica, no viaja a la zona” y “se queda haciendo las diligencias por el cargo político desde Artigas, desde su domicilio, porque no puede presentarse en ningún lugar”. Asimismo, “se modifica las policlínicas y las planillas las manda a la Dirección de la RAP con texto ya pronto y se lo hace enviar a su correo funcional”.

De acuerdo con lo expresado por Preve en su columna, entre febrero de 2021 y febrero de 2023, la funcionaria ingresó al menos 79 certificaciones.

Horas de regalo

En los chats divulgados también se hace referencia a pago a pediatras de Bella Unión por horas de trabajo no realizadas.

"VAN DE REGALO" ASSE estableció que dos pediatras hicieran 24 policlínicas al mes (estaban contratados por 38) en B. Unión y se les paga por 38 policlínicas. "Las otras 14 van de regalo" dice la funcionaria a su jefa. Mientras tanto, hay niños en lista espera.

Documentos ?? pic.twitter.com/dBRlG7dQQE — Eduardo Preve (@EPreve) May 30, 2023