ASSE gastó $ 344 mil en un lunch el mismo día en que despidió a decenas de facilitadores

El mismo día en que decenas de facilitadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fueron notificados de su despido, el organismo brindó un lunch para 700 personas por un costo de $ 344.150. Así lo denunció el diputado por el Partido Nacional Federico Casaretto.

“Más allá del gasto, lo que más me indignó es que esta resolución se firmó el 15 de diciembre, que es el día en el cual muchas facilitadoras fueron notificadas por telegrama colacionado de que dejaban de pertenecer a ASSE”, comentó.

Casaretto indicó que va a elevar un pedido de información por dos razones. La primera es conocer los motivos del cese de los trabajadores. Según el diputado, durante la inauguración del área de emergencias del Hospital de Maldonado el pasado domingo, miembros del directorio de ASSE explicaron la decisión a partir del vencimiento de los contratos laborales de los facilitadores, algo que Casaretto denuncia como falso. “Hemos estado viendo contratos y no hay vencimientos. Se dijo también que iba a ser el 31 de diciembre y se comunicó el 15 de diciembre”, comentó.

Además, el dirigente espera obtener respuestas sobre el contexto del almuerzo y el total del gasto.

“¿Para qué es, por qué ese gasto y cuál es la población de 700 personas que tiene que participar de un brindis de fin de año cuando hemos escuchado todos estos meses que las arcas están comprometidas, que prácticamente no hay recursos y que hay que analizar recortes respecto a la administración anterior?”, resaltó.

Los facilitadores fueron introducidos en el período de gobierno anterior con el objetivo de reforzar la atención en los centros de salud con mayor demanda y complejidad. Estos puestos surgieron para actuar como un nexo directo entre los usuarios y el sistema, especialmente en policlínicas con alta carga asistencial.

