Facilitadores de ASSE denuncian despidos “sin previo aviso” y realizarán una manifestación

Facilitadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) denunciaron que fueron despedidos sin “previo aviso” y realizarán una manifestación el próximo martes en un acto donde estará presente la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Según supo Montevideo Portal, el pasado jueves, los empleados afectados recibieron una notificación de que iban a ser cesados luego de que el Ejecutivo presupuestara a menos de la mitad de los facilitadores que trabajaban en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Minas.

Los Facilitadores fueron introducidos en el período de gobierno anterior con el objetivo de reforzar la atención en los centros de salud con mayor demanda y complejidad. Estos puestos surgieron para actuar como un nexo directo entre los usuarios y el sistema, especialmente en policlínicas con alta carga asistencial.

Intervienen para gestionar consultas médicas, acceso a medicamentos y derivaciones, sobre todo en casos de personas mayores o pacientes con dificultades para trasladarse o hacer largas filas. Además, ayudan a conseguir números médicos con mayor rapidez o a coordinar entre distintos centros para sacar a los pacientes de listas de espera prolongadas

En diálogo con Montevideo Portal, Raquel Villalba, una de las funcionarias afectadas por la media del organismo, aseguró: “Habíamos tenido dos meses atrás una reunión con el vicepresidente de ASSE [Daniel Olesker], con el mismo que nos firmó para dejarnos afuera. Nos había felicitado por el trabajo que hacíamos y nos había dado la seguridad de que seguíamos en el trabajo, inclusive que ellos iban a tratar de poner más facilitadores”.

Villalba contó que la noticia que recibieron fue un “golpe bastante fuerte”, ya que —según explicó—, en el país había 29 facilitadores y 19 fueron cesados.

Ante esto, comentó que el próximo martes realizarán una manifestación pasiva en la sede central de ASSE, lugar en donde va a estar la ministra Lustemberg, ya que se realizará la inauguración de un tomógrafo en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT).

“Vamos a aprovechar ese viento a favor que está la ministra y lo vamos a hacer el martes”, explicó.

