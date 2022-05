APU denunció ante CIDH “permanente actitud hostil contra periodistas” de Graciela Bianchi

Política

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) entregó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, una carta que “da cuenta del estado de la libertad de expresión en Uruguay a partir de algunos hechos significativos” y advierten que la senadora nacionalista Graciela Bianchi acusó “a periodistas de realizar su trabajo de forma tendenciosa”.

APU expresó que Bianchi “ha utilizado en forma reiterada su cuenta en la red Twitter” para “descalificar el trabajo de los profesionales de nuestro país”. En ese sentido, señalan que se trata de “una de las principales voceras del gobierno a nivel parlamentario” y “ocupa la tercera línea de sucesión presidencial”.

En la carta, publicada por APU en su sitio web, advierten por “la permanente actitud hostil contra periodistas que muestra en redes sociales y en entrevistas en diversos medios de comunicación la senadora Bianchi”.

“La Dra. Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno. Este tipo de descalificaciones, en general, alienta a activistas o seguidores suyos a utilizarla misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos”, añaden.

APU considera que “estas expresiones han llegado al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de ´miserables´, acusarlos de ´mentir´, ´hablar mal del país´ o cometer ´traición a la patria´ por el solo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país”.

“Como parte de su prédica constante, la legisladora también ha amenazado a diversos periodistas con supuestas investigaciones y demandas judiciales y civiles por el contenido de la información que han divulgado”, asegura APU.

Por otro lado, APU transmitió su preocupación porque en el informe del Centro de Archivo y Acceso a la Información (CAinfo) hay “otras problemáticas vinculadas a libertad de expresión, por ejemplo, la poca respuesta que dan los organismos del Estado uruguayo a los pedidos de acceso a la información que están comprendidos dentro del marco normativo uruguayo, tratándose de un recurso fundamental para el desarrollo del trabajo periodístico”.

“También se ha dado cuenta de una tendencia reflejada en los últimos tiempos de judicializar la tarea del periodista con reiteradas acciones judiciales, incluso muchos provenientes del poder político que derivan en reclamos judiciales ante jugado de todo el país”, señala APU en la carta.

La respuesta de Bianchi

En su cuenta de Twitter, la senadora nacionalista sostuvo que APU “no tiene límites institucionales”. “Esta asociación no representa a todos los periodistas con los que tengo un excelente relacionamiento. Si se sienten presionados por opiniones, NO ejercen el verdadero periodismo que requiere ética y valentía”, aseveró.

“Jamás iniciaré un juicio a ningún medio ni periodista y NO consideraré este vil ataque como cuestión de fueros. NO hagan política menor poniendo como excusa la libertad de prensa de nuestro país que hoy como siempre NO está en riesgo”, expresó Bianchi.

Bianchi respondió en Twitter a unas declaraciones que Fabián Cardozo, presidente de APU, hizo en MVD Noticias (TV Ciudad). “NO es casualidad que estas declaraciones se hagan en @MVDNoticias y se difundan por @TVCiudaduy. Para eso se usan nuestros impuestos municipales”, escribió la legisladora.

