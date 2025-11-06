Locales

ANEP suspende clases este viernes en la escuela donde ocurrió agresión de madre y jóvenes

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decidieron suspender las clases para los estudiantes Escuela N° 123 de Jardines del Hipódromo, donde una madre y un grupo de jóvenes irrumpieron en el centro educativo y tomaron a golpes a personal y a alumnos que estaban presentes.

“Tenemos que hacer un alto para mirarnos, para ver de dónde viene esta situación y cómo podemos volver a nuestro eje profesional y humano para poder abordar esta situación”, dijo Selva Pérez, subdirectora de Primaria, en rueda de prensa, consignada por Telenoche (Canal 4).

La jerarca indicó que el viernes los niños de las dos escuelas que funcionan en el centro (la 123 en el turno matutino y la 55 en el vespertino) “no van a asistir” y “van a estar obviamente todas las familias informadas”.

Asimismo, aseguró que la ANEP está “en contacto directo con el Ministerio del Interior” para reforzar la seguridad en los alrededores y evitar futuros episodios violentos.

“Tiene que haber una presencia policial que garantice la llegada, el ingreso y la salida del centro educativo. Obviamente que tiene que haber un refuerzo”, aseguró. También acotó que se aplicará como “una medida concreta y circunstancial, pero no estructural”.

Según Pérez, “como resorte de la sociedad, [la escuela] recibe lo que está pasando en la sociedad”.

En la misma línea, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, dijo que se trata de un “hecho inadmisible”, y criticó que, ante la existencia de un conflicto, “se soluciona a través de la peor manera”. “Es algo que no podemos permitir”, comentó.

“En las instituciones educativas, la forma de resolver los conflictos es de formas no violentas, y tenemos algunas mamás y familias que tienen, como resolución de los conflictos, en primer lugar la violencia”, sostuvo el jerarca.

