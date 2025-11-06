Paro en escuelas de Montevideo este jueves: ¿qué pasa con la alimentación de los alumnos?

Locales

La Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) brindó detalles sobre el funcionamiento de las escuelas que brindan alimentación a sus alumnos, debido a que los maestros de Montevideo realizan un paro de 24 horas durante todo este jueves.

Mediante un comunicado, el ente aseguró, en primera instancia, que hubo una “imposibilidad de planificar estrategias” para la atención de los comedores escolares, debido a la proximidad que existió entre el anuncio de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) y la paralización de las actividades.

Por este motivo, ANEP resolvió que los comedores de escuelas abiertas que tengan presencia de docentes funcionen “con normalidad” y que no se brinde alimentación en aquellos centros educativos en los que no haya personal adulto a cargo.

“En escuelas sin presencia de docentes que reciben servicios transportados, no funcionan los comedores y los alimentos del día se donan a los lugares que vamos a comunicar. En esta oportunidad, no se organizan sedes por falta de tiempo para coordinarlas y comunicarlas”, finaliza la misiva.

Comunicado-ANEP 5-11-25 by Montevideo Portal

Los maestros de Montevideo anunciaron en la tarde de este miércoles una paralización de las actividades durante toda la jornada de este jueves debido a un brutal hecho de violencia que se dio en la Escuela N° 123 de Jardines del Hipódromo, cuando una madre y un grupo de jóvenes irrumpieron en el centro educativo y tomaron a golpes al personal y a los alumnos que estaban presentes.

Según se observa en un video, difundido en primera instancia por El Observador y al que accedió Montevideo Portal, la mujer ingresó junto al grupo de jóvenes y agredió a la maestra de su hija, quien había tenido un conflicto con otra alumna, lo que desencadenó el hecho.

“Nunca se había visto en tantos años y, cada vez más, va creciendo”, dijo una maestra del centro en un audio de WhatsApp, en referencia a que esta es la sexta agresión registrada. Se notificó a la Policía y la escuela dispuso una guardia especial hasta el próximo viernes.

