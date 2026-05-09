A las corridas frente a mucha gente: homicidio en Pan de Azúcar quedó registrado en video

Montevideo Portal

En las últimas horas, se difundió un video del homicidio ocurrido en la madrugada de este sábado en pleno centro de la ciudad de Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado. El hecho se encuentra siendo investigado por la Policía y la Fiscalía.

Según se puede observar en la filmación, consignada por los medios locales Cadena del mar y FM Gente, un hombre encapuchado disparó una primera vez en dirección a la víctima a varios metros de distancia y luego volvió a tirarle mientras la víctima huía.

Segundos más tarde, el ahora fallecido quiso salir corriendo, pero no lo logró e intentó esconderse detrás de un auto. El agresor se le acercó y le disparó una tercera vez a una distancia más corta. Así, la víctima cayó al suelo y el tirador huyó de la escena a pie.

El ahora fallecido, identificado por sus iniciales M.E.C.C., de 30 años y poseedor de antecedentes penales, fue trasladado por un particular a un centro de salud cercano por un disparo que recibió en el tórax. Horas más tarde, se confirmó su deceso.

En el ataque también resultó herido otro hombre por el roce de una bala, pero se encuentra fuera de peligro. Tal como se puede notar en el video, el homicidio fue perpetrado en las inmediaciones de un punto céntrico de la ciudad como la plaza 19 de Abril y a pocos metros de un supermercado.

En la escena trabajó personal de Policía Científica realizando el relevamiento, mientras que el Departamento de Hechos Complejos continúa con la investigación bajo la órbita de la Fiscalía de 2° Turno para intentar identificar y ubicar al autor de los disparos.

ATENCIÓN: las imágenes pueden herir la sensibilidad.