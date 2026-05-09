Una discusión en la calle terminó con un hombre asesinado y otro herido en Pan de Azúcar
El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. El agresor se retiró del lugar tras la disputa y habría regresado armado minutos más tarde.
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09.05.2026 11:17
Montevideo Portal
Un hombre murió y otro resultó herido durante un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado. El episodio ocurrió sobre la calle Félix de Lizarza y está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía.
Según consignó el medio local Cadena del mar en base a información policial, sobre la hora 01:57 un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en la vía pública. Al lugar concurrieron efectivos policiales y una emergencia médica móvil, aunque al arribar constataron que la víctima ya había sido trasladada a un centro asistencial por un particular, quien también presentaba una herida de arma de fuego.
Las primeras actuaciones permitieron establecer que el ahora fallecido había mantenido una discusión con otro hombre. Según la investigación inicial, el agresor se retiró del lugar y regresó minutos después armado, efectuando varios disparos antes de darse a la fuga.
Horas más tarde, desde el centro asistencial se confirmó el fallecimiento de la víctima, identificada por sus iniciales M.E.C.C., de 30 años y poseedor de antecedentes penales, que recibió un disparo a la altura del tórax. En tanto, el otro lesionado sufrió una herida por rozamiento de una bala y, según la información oficial, se encuentra fuera de peligro.
En la escena trabajó personal de Policía Científica realizando el relevamiento, mientras que el Departamento de Hechos Complejos continúa con la investigación bajo la órbita de la Fiscalía de 2° Turno para intentar identificar y ubicar al autor de los disparos.
Montevideo Portal
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