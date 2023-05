A Cosse le preguntaron por el Antel Arena y se defendió con una crítica a Lacalle Herrera

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, volvió este miércoles a ser consultada por los costos de la obra del Antel Arena, esta vez luego de nuevas críticas que realizara el exvicepresidente y exministro de Economía de los gobiernos del Frente Amplio, Danilo Astori.

En su respuesta, Cosse dijo que no se iba a expedir sobre los comentarios de Astori, pero sí defendió la obra, en una respuesta donde también incluyó críticas al expresidente blanco Luis Lacalle Herrera (1990-1995).

“Sobre el tema del Antel Arena, como veo que es un tema que vuelve a aparecer, yo quiero decir una vez más que Antel es una empresa que financió sus propios proyectos, que llevó adelante el proyecto de fibra óptica al hogar, llevó adelante un cable submarino con Google, un data center de nivel mundial que cambió, por ejemplo, la industria audiovisual. Y también llevó adelante el Antel Arena”, dijo Cosse.

“Ahora, otra hubiera sido la historia si durante el gobierno del señor Lacalle [Herrera] se hubiera vendido Antel. Porque, ahí, adiós a las transferencias de Rentas Generales que hizo Antel. Antel, en el período que fui presidenta y que fui ministra, aportó cientos de millones de dólares a Rentas Generales y eso permitió construir escuelas, liceos, UTU, hospitales y quién sabe cuántas cosas más”, afirmó después.

Y agregó: “Si hubiéramos vendido la empresa, adiós escuelas, adiós liceos, adiós UTU. Entonces, dejemos de usar al Antel Arena como excusa frente a la enorme improvisación”.

Astori dijo en el programa Periodistas, de Canal 5, que la obra del Antel Arena tuvo “efectos negativos” sobre otras posibilidades de inversión, al tiempo que Cosse evitó aludir a él en su respuesta.

El exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri, que ahora es coordinador de la Comisión de Inversiones de la comuna, dijo que “es una falacia” comparar las obras del Antel Arena con una represa en Casupá. El contador dijo que no debe cotejarse una obra frente a la otra, sino que debe analizarse un plan de infraestructura como algo integral, que según afirmó fue de US$ 12.000 millones en la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2020).

“No es correcto hablar de una obra contra otra. Reitero, estamos ante una falacia. Pero quisiera agregar otro dato. No es que no se invirtió en el acceso al agua o al saneamiento. OSE, dentro de ese plan de infraestructura, invirtió mas US$ 450 millones en acceso al agua. No es que no hubo un plan, y no es que no se invirtió”, dijo Ferreri.

El frenteamplista dijo que el gobierno de Vázquez, además, dejó “pronto” el proyecto de Casupá y acordado su financiamiento. “La pregunta es: ¿por qué este Gobierno elige no hacer Casupá?”, señaló.

