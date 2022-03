8M: conocé qué servicios públicos estarán disponibles el Día de la Mujer

Locales

Este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el PIT-CNT realizará un paro general durante todo el día. Así, convocó a los diversos sindicatos a que se adhieran a las movilizaciones previstas.

En este marco, Montevideo Portal te cuenta qué servicios estarán disponibles el 8M.

Transporte

Desde la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) confirmaron que se adhieren a la medida “a pedido” de la central sindical, pero “no va a parar para poder mantener la movilidad con los diferentes colectivos ese día”.

Es decir que el transporte trabajará de forma normal.

Salud

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), indicó que se tratará “como todos los paros”: estarán en funcionamiento los servicios de urgencia y emergencia, “los pacientes que están internados y operaciones solo lo que sea oncológico”.

Educación

Educación Inicial, Primaria, Secundaria, UTU y la formación docente van a parar; “los que se adhieren, obviamente”, aclaró Robert Silva. El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP) sostuvo que, a nivel país, entre un 30 y 35 % de los funcionarios de la educación pública se adhieren usualmente a este tipo de movilizaciones.

A su vez, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) solicitó al PIT-CNT que “solamente pararan las mujeres y disidencias”, según dijo Cynthia Carrasco, integrante del mencionado sindicato. “La UTU sigue en funcionamiento solo con el trabajo de los varones. Eso significa que no los servicios no quedarían afectados. Los varones estarían cubriendo los espacios que nosotras no estaríamos trabajando”, manifestó.

Finalmente, en la Universidad de la República (Udelar) será igual: pararán las funcionarias mujeres, pero los servicios se mantienen con funcionarios varones. Daniel Olivera, integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), comentó que “depende de cada lugar” y que “las secciones que sean completamente de mujeres se van a ver resentidas”. Lo que sí pudo asegurar es que funcionará “la parte de vigilancia”.

“Si los funcionarios tipo bedelías, que ya están funcionando normal los horarios, tienen que llamar y consultar si están funcionando. Se van a ver resentidos los servicios porque la gran mayoría de funcionarios son mujeres, pero hay otros que pueden estar funcionando porque hay varones que van a tener que ir porque la actividad va a ser normal”, aseveró Olivera.

En tanto, las docentes de la universidad pararán todo el día y los docentes varones podrán acompañarlas en la marcha luego de las 17:00, confirmó Daniela Lens. “Las mujeres estamos en paro, pero en sí no se cierra ningún servicio”, insistió la presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República por la Facultad de Medicina (ADUR-Medicina). La dirigente aclaró, entonces, que luego de las 17 "hay paro de ADUR entero".

