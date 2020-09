“Yo estoy con el campo”: el mensaje de Lacalle en el acto de cierre de la Expo Prado 2020

Política

En el acto oficial de cierre de la Expo Prado 2020, el presidente de la república Luis Lacalle Pou hizo uso de la palabra y agradeció el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro.

"Quiero destacar el trabajo de hombres y mujeres que no se ve, pero se que hacen durante muchos años en el nacimiento y el cuidado de los animales que hoy lucen en la pista", dijo el mandatario en su discurso, consignado por 970 Noticias (radio Universal).

"Quiero destacar a ese campo que necesita del gobierno y la atención", agregó. E hizo referencia a "la vida de campo que es mucho más que el negocio agropecuario".

"La vida de campo no es la misma si no hay un destacamento policial, si no se tiene una ambulancia, si no se tiene señal, si no se puede tener una vivienda de Mevir. Y allí está también nuestra dedicación", sostuvo Lacalle.

"Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos, independientemente de la actividad que los uruguayos hayan elegido", añadió y sostuvo que "lo raro seria que el gobierno no venga a la Rural del Prado" y le de "la espalda a la producción rural".

"Queremos terminar con las posiciones de que se está de un lado o del otro. Que se es pro a una actividad o la otra", comentó.

"Como dice una calcomanía por ahí, que muchos tienen en sus vehículos y esto es en nombre personal, yo estoy con el campo", concluyó Lacalle Pou.

Montevideo Portal