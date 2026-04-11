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“Ya ganamos” y “no me importa” si se llega a un pacto: Trump sobre negociaciones con Irán

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Las negociaciones de paz entre Estados Unidos (EE. UU.) e Irán se extendieron hasta la madrugada del domingo en Islamabad, la capital de Pakistán, según informó un alto funcionario de la Casa Blanca en una breve nota a los medios que cubren la casa de gobierno estadounidense.

El trabajador afirmó que las conversaciones continúan “a tres bandas y en persona”. El mensaje fue emitido cerca de las 2:00 en la hora local de Islamabad (18:00 de Uruguay).

De todas formas, ambos países concluirán este sábado la primera fase de sus negociaciones directas con señales de “optimismo” y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

La radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) había apuntado a la posibilidad de que se celebrara una nueva ronda de contactos esta misma noche o durante la jornada del domingo, según una fuente cercana a la delegación de Teherán.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país ya ganó la guerra pase lo que pase en las negociaciones y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no. “Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

“No me importa” si se alcanza un pacto con el país del Medio Oriente, confesó enseguida después el mandatario, según consignaron varios medios internacionales.

Al ser preguntado por una periodista de CNN acerca de una información que indica que el gobierno de Xi Jinping se estaría preparando para enviar armas a Irán, Trump sugirió que su homólogo enfrentaría consecuencias. “Si China lo hace, va a tener problemas muy grandes, ¿okay?”, manifestó.

EE. UU. e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre EE. UU. e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

EFE

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