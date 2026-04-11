Conflicto en Medio Oriente

Irán y Estados Unidos iniciaron negociaciones de paz “directas” en la capital de Pakistán

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Irán y Estados Unidos mantuvieron este sábado en Islamabad, capital de Pakistán, su primer encuentro directo en el marco de negociaciones de paz, tras una instancia inicial de contactos por separado bajo mediación de las autoridades pakistaníes.

“Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán”, indicó una fuente anónima a la agencia EFE.

El encuentro reunió a representantes de alto nivel de ambos países, encabezados por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf. Aunque no trascendieron detalles del contenido de la reunión, desde la Casa Blanca confirmaron que se trata de un formato trilateral presencial junto a Pakistán.

Este acercamiento marca el contacto de mayor nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 y se da luego de una mañana de reuniones por separado con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

De acuerdo a medios oficiales iraníes, Teherán trasladó a la mediación una serie de condiciones para avanzar en un eventual acuerdo. Entre ellas, el control del estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes congelados y la implementación de un alto el fuego de alcance regional, que incluiría escenarios como Líbano.

En paralelo, medios iraníes señalaron que Washington habría aceptado desbloquear parte de esos fondos como gesto de buena voluntad, aunque esta versión fue rechazada por autoridades estadounidenses.

Tras una primera ronda de casi dos horas, las conversaciones avanzaron desde aspectos generales hacia discusiones técnicas, con participación de equipos especializados de ambas delegaciones, según la agencia iraní Tasnim.

Si bien el encuentro estaba previsto inicialmente para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que se extienda hasta el domingo con el objetivo de cerrar detalles técnicos de un eventual entendimiento.

La delegación de Estados Unidos también incluye al enviado especial Steve Witkoff, a Jared Kushner —yerno del expresidente Donald Trump—, al asesor adjunto de Seguridad Nacional Andrew Baker y al asesor vicepresidencial para Asuntos Asiáticos Michael Vance.

Con información de EFE.

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