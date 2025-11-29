Policiales

“Vuelo rasante” y persecución: el paso a paso de la incautación de pasta base en Paysandú

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabezó este sábado una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre la incautación de más de 400 kilos de pasta base de cocaína en Paysandú, un operativo que calificó como “un duro golpe al crimen organizado” y que, según afirmó, tendrá impacto directo en el abastecimiento de droga en el país.

Negro dijo que la carga tenía “seguramente un destino de consumo interno” y remarcó que el decomiso generará un “desabastecimiento” inmediato en las bocas de venta. “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir”, aseguró, al considerar que la operación también representa “una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública”.

El jerarca destacó el trabajo de dos policías “conocedores profundos del territorio” cuya “intuición y abnegación” permitió iniciar la persecución que derivó en la captura de los dos ocupantes de las camionetas vinculadas al transporte de la droga. También subrayó la coordinación entre distintas unidades policiales y el apoyo de la Fuerza Aérea, que se sumó “a último momento” con “una muy buena respuesta”.

El director de Investigaciones, Julio Sena, recordó que el caso se originó el 9 de julio, cuando apareció siniestrada una aeronave en Paysandú con indicios de haber sido incendiada. A partir de ese hallazgo se abrió una investigación que continuó durante meses y que permitió detectar un nuevo vuelo a baja altura este jueves, lo que activó el operativo.

La Brigada Departamental de Seguridad Rural identificó primero un vehículo sospechoso y luego una camioneta que se fugó, iniciándose una persecución de más de 20 kilómetros. En ese vehículo se transportaba el cargamento que fue incautado.

Horas más tarde fue detenida una segunda persona, también en Paysandú, y se realizaron allanamientos en ese departamento y en Montevideo, donde se incautaron bidones de combustible de avión y otros elementos relevantes para la causa. Según indicó la Policía, la droga fraccionada tendría un valor cercano a 2 millones de dólares y permitiría producir casi 3 millones de dosis de pasta base.

Negro fue consultado sobre la posibilidad de un aumento de la conflictividad entre bocas de venta ante la falta de droga. El ministro sostuvo que es un escenario posible y que forma parte de los efectos esperables de la estrategia.

“A las organizaciones criminales hay que pegarles donde les duele, y pegar donde les duele es precisamente pegarles a las importaciones de droga”, señaló.

El ministro añadió que las organizaciones suelen reaccionar cuando se afectan sus cargamentos, y que esa reacción ya fue visible “en estos meses” desde que asumió la conducción de la cartera. “Estamos pegando donde más duele, obviamente que la reacción va a estar, va a surgir, va a venir”, afirmó.

“Esto es por plata, y tratar de determinar el dinero, de dónde surge, hacia dónde va, de dónde proviene”, afirmó sobre la investigación patrimonial que acompañará el caso.

Por su parte, Sena indicó que los principales países productores son Bolivia, Colombia y Perú, y que las organizaciones criminales suelen utilizar escalas intermedias en países como Brasil o Paraguay. Además, se confirmó que la aeronave involucrada no aterrizó en Uruguay, sino que realizó un “vuelo rasante con tirada”.

Sobre la estructura detrás del envío, Negro dijo que “queda claro que es una organización local”. Los dos detenidos son uruguayos, oriundos de Paysandú, sin antecedentes, aunque uno de ellos había sido investigado previamente “por tema de crimen organizado”.