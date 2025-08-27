“Violó la Constitución” vs. “no asumí”: FA pide renuncia de Lereté y blancos lo defienden

Política

Los senadores del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani y Liliam Kechichian criticaron este miércoles al diputado blanco Alfonso Lereté, excandidato a la Intendencia de Canelones, que fue designado por el gobierno de Yamandú Orsi como director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por la oposición.

El nacionalista se refirió al gobierno y dijo en entrevista con Desayunos informales (Canal 12) que “el presidente Orsi montó una intendencia para impulsar su candidatura presidencial”.

Ante esto, los frenteamplistas lo cruzaron. “Alfonso Lereté, con venia votada por el Senado y designación del presidente como integrante de la ANV, está impedido de cualquier manifestación política. Está cometiendo una falta grave y habrá que actuar en consecuencia”, aseguró Kechichian.

Por su parte, Caggiani afirmó que “ha realizado valoraciones políticas partidarias que no corresponden con su investidura”.

“Ha violado la Constitución y las inhibiciones constitucionales establecidas en el inciso 4 del artículo 77 de la Constitución. El Partido Nacional debería solicitar su renuncia. De no ser así, vamos a tener que solicitar al Poder Ejecutivo su destitución inmediata”, dijo en la red social X.

Luego, el senador blanco Sebastián Da Silva le respondió a Caggiani: “¡Quiere echar a alguien que no asumió! ¿Cómo sería el despido o la destitución?”.

“Es tan infantil y burda esta especie de ley del talión para empardar al atrevido de Río Negro que no se molestaron en llamar a la ANV y preguntar por el director Lereté. Deberían hacer la denuncia a la Corte Electoral, así quedan más regalados que perejil en feria”, manifestó.

Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, sostuvo que, “desde la perspectiva del derecho administrativo uruguayo, Lereté aún no reviste la calidad de director de la ANV”.

“La venia del Senado y la designación del Poder Ejecutivo son actos preparatorios, pero la investidura solo se perfecciona con la toma de posesión del cargo”, agregó.

Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, dijo que el frenteamplista “está equivocado”, pues Lereté “aún no tomó posesión del cargo; recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades”.

Consultado por Montevideo Portal, Caggiani dijo sobre Lereté que “su venia fue votada y ya fue designado”. “Le corresponden las inhibiciones constitucionales para el cargo para el que fue designado aunque no haya asumido. Violó la Constitución”, aseveró.

En otra publicación, el senador del FA le contestó a Da Silva y sostuvo que “no hay que llamar a ningún organismo: solo hay que leer la Constitución”. “Vos también votaste la venia y ya fue designado. Por tanto, le corresponden las inhibiciones del artículo 77 inciso 4 de la Constitución. No existe una forma particular de cumplir la constitución para algunos y otras para el resto”, expresó Caggiani.

Por su parte, Lereté señaló a Montevideo Portal que “respeta” al senador frenteamplista, pero acotó: “Debo decir que aún no asumí las funciones en la institución estatal aludida”.

El inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución establece: “Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.

Montevideo Portal consultó al abogado constitucionalista Martín Risso al respecto, quien indicó que, si Lereté no asumió, “tiene todos sus derechos intactos”. “Que se cuide después”, comentó.

