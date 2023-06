“Vestirse es un derecho”: la campaña para reflotar Ley de Talles, en debate hace 16 años

Locales

“El 63% de las personas tiene dificultad en encontrar prendas de su talle, según la última investigación de Id Retail”, escribió el colectivo Diversa en sus redes sociales. En esta línea, compartió una campaña que vuelve a poner a la Ley de Talles en la agenda, un proyecto de ley que aún no llegó a ningún puerto.

Modelos de corporalidades diversas —entre ellas, Victoria Ripa y Morena Ferreira— son parte de una campaña audiovisual en la que se exhiben remeras con frases que muchas personas escuchan al momento de entrar a una tienda de ropa: “con eso pareces una carpa”; “esta prenda no es para un cuerpo como el tuyo”; “esos talles no llegan a Uruguay”; “esa prenda no te favorece”; “capaz en la sección niños encontrás talles para vos”.

“Vestirse es un derecho que muchas personas no pueden ejercer”, explica el colectivo. “No encontrar talles adecuados para los diferentes cuerpos trae consecuencias nocivas en la salud integral”, complementa.

El proyecto de Ley de Talles en Uruguay propone “ampliar la diversidad de talles exhibidos en las tiendas”, así como también “la coherencia entre los talles y las corporalidades de uruguayos y uruguayas”.

Un proyecto que viene de otra década

En 2007, Carlos Enciso —quien era diputado del Partido Nacional— presentó en el Parlamento un proyecto de la Ley de Talles, que obtuvo media sanción de votos en Diputados. Un año después, en 2008, fue aprobado por la Comisión Especial de Equidad y Género. Sin embargo, en 2010, cuando finalizó el primer gobierno de Tabaré Vázquez, no logró la media sanción en Senadores, y no se promulgó.

Seis años después, en 2016, María Pía Biestro —en aquel entonces diputada— volvió a presentar el proyecto de ley, pero quedó archivado en 2020, cuando terminó la legislatura de Vázquez.

Con los proyectos de Enciso y Biestro como base, en 2020 el colectivo Ley de Talles —integrado por Victoria Ripa, Romina Díaz, Lucia Magliano, Valeria Bonet y Magdalena Mignone— retomó el proyecto inicial, haciéndole modificaciones que se ajustan a las necesidades y cambios sociales actuales.