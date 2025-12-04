Política

“Vengo con la familia”: además de ir al show, Yamandú Orsi conoció mano a mano a Shakira

Montevideo Portal

El presidente Yamandú Orsi asistió este jueves al segundo show de Shakira en Montevideo, precisamente en el Estadio Centenario.

En sus redes sociales, sobre la tarde, el mandatario compartió la llegada al estadio y mostró cómo se sacaba fotos con varias de las personas que estaban encargadas del montaje del escenario.

Horas más tarde, Orsi publicó un video tras conocer mano a mano a la artista. “Muchas gracias por venir”, le dijo Shakira al mandatario luego de que ambos se saludaran.

Orsi, en tanto, le comentó que estaba acompañado de su familia. “Vengo con la familia”, aclaró y luego Shakira saludó a su hija y a su esposa, Laura Alonsopérez, quien felicitó a la cantante.

Montevideo Portal