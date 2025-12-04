“Hoy tocó disfrutar” y "salió foto": Orsi apareció detrás en el concierto de Shakira

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, sorprendió en la tarde de este jueves al concurrir a la segunda y última función de Shakira en el Estadio Centenario.
“Hoy tocó disfrutar el show de Shakira con toda la familia. Salió foto con los trabajadores que están detrás de escena, gracias por el cariño”, escribió el mandatario en su Instagram.
A la publicación adjuntó un video en el que se ve con los funcionarios encargados del montaje del escenario.
La cantautora colombiana agotó completamente sus entradas a poco tiempo de anunciar su regreso a Uruguay, un país que no visitaba desde el 2011 y dijo ser una gran fuente de inspiración para su carrera.
Durante su primer concierto, la artista detalló que algunos de los mayores éxitos de su carrera como “Waka Waka”, “Underneath your Clothes” y “Girl Like Me” los compuso en territorio uruguayo.
“Me han inspirado muchísimo. Gracias por acompañarme y por darme tanto”, concluyó Shakira en un sentido agradecimiento al público.
