“Van a contrasentido”: Metediera sobre la planificación del trabajo con inspectores

El director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, se manifestó sobre la falta de inspectores de tránsito que habrá en Montevideo este fin de semana y advirtió que la postura cae en un momento donde hay “mayor cantidad de espirometrías positivas, de picadas y de siniestros de tránsito”.

La falta de funcionarios se debe a que trabajadores de la unidad de Tránsito de la Intendencia de Montevideo fueron informados de que, producto de los recortes de las horas extras que viene llevando la comuna para lograr una reorganización financiera, algunos servicios que implementan los inspectores se verán afectados.

Metediera publicó en la red social X el pasado viernes que “es insostenible que, cuándo más se necesita, el trabajo sea a base de voluntad o de horas extras”, en referencia a que gran parte de la labor que hacen los inspectores de tránsito se cubren a través de horas extras, por ejemplo durante las tareas nocturnas de los fines de semana con el fin de prevenir siniestros de tránsito y controlar espirometrías a la salida y entrada de los boliches nocturnos.

Consultado por Montevideo Portal, el director de la Unasev aseguró que “está bien que el gremio y la intendencia tengan diálogo”, pero la organización de trabajo “va a contrasentido”, debido a que los funcionarios cumplen sus funciones de lunes a viernes pero los “trabajos fuertes” se dan, según explicó el director, a partir del viernes por la tarde, por lo que hay que “plantearse la necesidad de que la lógica estructural de trabajo que tienen los cuerpos inspectivos” no cubre la “mayor demanda”.

“Pongo arriba de la mesa algo que se tiene que tratar de discutir, por lo menos para encontrar una forma de trabajo distinta y tener más recursos humanos cuando más se necesita”, explicó Metediera, y agregó que “no está bueno planificar un trabajo en función a la voluntad de quien quiera trabajar su descanso”.

Ante esto, el director de Movilidad de la comuna capitalina, Germán Benítez, aseguró el viernes a Montevideo Portal que “si llegara a haber alguna ausencia del cuerpo inspectivo el fin de semana, ya estamos en contacto con la Policía y las autoridades nos dieron la garantía de que van a hacer control de espirometría complementando la eventual actuación que haga el cuerpo inspectivo de la IM”.

