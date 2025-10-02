Policía ayudará a IM con control de espirometría ante “eventual” falta de inspectores

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) pidió a la Policía que “confirmara” su disponibilidad para realizar inspecciones de espirometría este fin de semana, luego de que se conociera que los inspectores de la comuna no harían esta tarea producto de los recortes de las horas extra que viene llevando la comuna para lograr una reorganización financiera.

“Si llegara a haber alguna ausencia de cuerpo inspectivo el fin de semana, ya estamos en contacto con la Policía y las autoridades nos dieron la garantía de que van a hacer control de espirometría complementando la eventual actuación que haga el cuerpo inspectivo de la IM”, dijo el director de Movilidad del ejecutivo capitalino, Germán Benítez, a Montevideo Portal.

En tal sentido, aseveró que “no van a faltar” los controles este fin de semana, y detalló que serán “en horario nocturno o vespertino”.

Sobre el episodio en sí, el jerarca comunal indicó que hubo una “reivindicación de algunos inspectores que están descontentos” con la propuesta de ajuste de horas extra. “Acá hay una intención de algún inspector que quizás esté un poco molesto por las medidas de recorte de horas extra que se tomaron”, sostuvo.

Así, aseguró que desde la IM están trabajando con los funcionarios para “definir la mejor manera de encarar este proceso de ajuste que no es simpático para nadie”.

