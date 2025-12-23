“Van a cobrar absolutamente todos”: la respuesta de empresa que debe millones a empleados

Locales

Business Security Uruguay (BSU), la empresa de seguridad que dará a quiebra este año y deja atrás una deuda de más US$ 2.000.000, respondió este martes a las acusaciones de su sindicato, que el día anterior se movilizó y apuntó a que la firma los hará pasar las fiestas “sin un peso”. Además, a los efectos de esto, se radicará una denuncia penal por asociación para delinquir.

En diálogo con Montevideo Portal, la dueña de la empresa aseguró que no tiene “nada que ocultar” e indicó que BSU se presentó a concurso en noviembre, por lo que se designó un síndico, que actualmente opera como autoridad competente en el caso y está “analizando toda la situación”.

En ese sentido, la administrativa reconoció que BSU “no podía hacer frente a sus deudas”, por lo que la idea fue “refinanciar todo y poder continuar”. “Es una empresa que tenía muy buenos servicios y clientes, además de ser rentable, pero nuestra situación solo nos dejó la solución de ir a concurso”, destacó.

Según comentó, una vez que se instaló el concurso y se designó un síndico, la empresa se reunió con el sindicato y la Dinatra, que subrayó que “el activo de la empresa son los clientes y los empleados”, por lo que no había otro activo además de los servicios, “a los que debían ir los guardias para garantizar que todo siga funcionando”.

“A raíz de eso, el sindicato resolvió hacer paro”, afirmó la dueña. “Eso asustó a los clientes y retuvieron los pagos, por lo que automáticamente se cortó la cadena”, sostuvo. De acuerdo con esto, BSU logró pagar los sueldos y pensiones alimenticias en fecha, pero el aguinaldo “obviamente no llegó” al haber “una importante cantidad de plata retenida”.

De cara al conflicto actual, la fundadora aclaró que “por supuesto que los pagos se tienen que liberar y van a ir a todos los trabajadores”, y puntualizó que ese es el trabajo que está realizando el síndico. “Con el paro se cortó el activo de la empresa y sin servicios no quedó nada más que hacer”, recordó.

“Obviamente el síndico va a gestionar la cobranza de sus sueldos”, agregó. “Esta es una empresa que estaba totalmente legal, tenemos más de 15 años con aportes patronales, hay un fondo de garantía bastante abultado y van a cobrar absolutamente todos”, aseguró.

De igual manera, la mujer aclaró estar “completamente desplazada” de la situación por la interferencia del síndico para reorganizar la deuda. Esto lo vinculó con otra de las acusaciones del sindicato, que señalaron que se cambiaron las cerraduras de las oficinas porque los dueños presuntamente “se iban a llevar hasta las planillas”. En ese sentido, ratificó que fue una decisión del síndico y que “hasta los celulares de la oficina están declarados en el concurso, por lo que no se puede tocar ni llevar nada de ahí”.

“Yo entiendo el enojo de los trabajadores y me pongo de su lado. Es bastante angustiante”, expresó. “Yo sé lo que es tener el peso de tener familias atrás, tampoco es que estoy sentada esperando a ver qué pasa”, agregó. “La idea era reorganizar las deudas y continuar, pero están generando un ruido y no hay forma de continuar”, concluyó.

En tanto, otro de los acusados, quien desmintió su involucramiento como supuesto dueño en diálogo con este medio y aclaró que se lo estaba “confundiendo” por el cierre de su empresa anterior, Prodomus, mencionó que uno de los gerentes que radicaría la denuncia “es dueño de la empresa y tiene incontables problemas con el sindicato por abuso y maltrato a los funcionarios”.

“Me gustaría que eso se aclare”, afirmó. “Uno de los gerentes que apuntan a denunciar es tan dueño y responsable de toda esta situación, y otro gerente se compró hasta vehículos 0 km a nombre de la empresa en 2022”, acusó el exempleado, y opinó que “sería bueno que se pregunte al sindicato desde cuándo hace que arrastran los problemas con BSU”.

“Veo que, aun habiendo aclarado mi situación, se está diciendo algo que es una falta total a la verdad”, sostuvo. “Solo basta con preguntar desde hace cuánto tiempo esta empresa tenía problemas como para saber cuál es la realidad”, concluyó.