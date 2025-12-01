“Vamos a hacer una excepción”: Alternatus rescatará a lagarto overo, con una condición

Locales

El reptilario y centro educativo de rescate de reptiles Alternatus Uruguay respondió este lunes al viral y peculiar reclamo de una vecina en La Fortuna, departamento de Maldonado, que dijo tener un lagarto overo en su casa que “está creciendo” y “da terror”.

Más temprano, la señora de 79 años había declarado a FM Gente que se comunicó con Alternatus con respecto al animal, pero estos le habían dicho que “lo pusiera en una jaula y les avisara”. Ante esa respuesta, se quejó y dijo: “Yo tengo casi 80 años, cumplo en marzo. Lo que no hice de adolescente ¡no me lo voy a poner a hacer ahora!”.

Horas más tarde, el director del reptilario, Ignacio Etchandy, se refirió públicamente a la situación y explicó en primer lugar que, más allá de que entiende “la desesperación de la señora”, “retirar lagartos conlleva mucho tiempo para una captura directa”, ya que son animales muy rápidos.

“No podemos nosotros dedicarnos a sacar la cantidad de lagartos que la gente solicita, pero vamos a hacer una excepción”, dijo Etchandy en un video publicado en Instagram.

Sin embargo, el experto subrayó que si bien no cobra por la ayuda, “Alternatus no se puede hacer cargo del costo, ya que la jaula que se precisa no es barata”.

En ese sentido, pidió a sus seguidores con la colaboración para conseguir una jaula — que tiene un precio aproximado de $ 6.000— y capturar al animal, al que luego liberarán lejos de la ciudad.

Para colaborar con Etchandy y Alternatus Uruguay se les puede comunicar por WhatsApp al 098 296 206.

