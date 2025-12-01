“Está creciendo” y “me da terror”: el peculiar reclamo de una vecina por un lagarto overo

Locales

Una vecina de la localidad de La Fortuna, departamento de Maldonado, advirtió este lunes por la aparición de un lagarto overo en su hogar, con la particularidad de que este “está creciendo”.

Según informó FM Gente, la vecina —una mujer de 79 años— contó que en las calles Amatista y Esmeralda apareció el animal “hace unos días” y que, pese a haber contactado con profesionales, no puede encontrar a alguien que lo saque de la propiedad.

En particular, la señora contó que llamó al reptilario y grupo de rescatistas de Alternatus Uruguay, pero le pidieron que “pusiera al lagarto en una jaula” y les avisara. “Yo tengo casi 80 años, cumplo en marzo. Lo que no hice de adolescente ¡no me lo voy a poner a hacer ahora!”, expresó la mujer.

“Yo ya no sé qué hacer. Dicen que estos bichos no hacen nada, pero a mí me impresionan. Está creciendo, ya tiene un tamaño de como 70 centímetros y se nota que crece”, dijo la vecina, y destacó que le da “terror”.

La convivencia con este animal en el departamento de Maldonado se ha hecho cada vez más común en los últimos años, debido en parte a la pérdida de hábitat.

Si bien parece amenazante, el lagarto overo no es un animal peligroso, aunque sí territorial. Se alimenta de serpientes, arañas y otros insectos o animales pequeños.

Según Alternatus Uruguay, no representan una amenaza para las personas, pero no se recomienda alimentarlos, ya que fomentan que pierda el hábito de la caza y en cambio les exija o hasta robe comida a los humanos. Más allá de eso, la coexistencia con el animal es normal y posible.