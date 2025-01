“Vamos a cambiar un poquito el rol, me estoy yendo”: Lacalle ante pregunta por homicidios

Política

El presidente Lacalle Pou dio ayer su primera rueda de prensa del 2025. El diálogo tuvo lugar en el Hipódromo de Maroñas, al que fue para seguir de cerca el Premio Juan Pedro Ramírez, un clásico del turf uruguayo.

Tal como informáramos, durante la conferencia hizo importantes anuncios. Por ejemplo, confirmó que no asumirá su banca en el Senado y que el Proyecto Neptuno seguirá adelante, aunque se está en diálogo con el gobierno entrante.

En una rueda de prensa que se caracterizó por la abundancia y superposición de preguntas, el mandatario se detuvo a responder un cuestionamiento acerca de las cifras de homicidios, tema que ha sido una piedra en el zapato para la actual administración.

“¿Fracasaron en materia de seguridad?”, inquirió el movilero de TV Ciudad, quien señaló que el último lustro presenta cifra récord de asesinatos, e hizo referencia al reciente caso del homicidio de un hombre que llevaba a su beba en brazos, niña que recibió numerosos impactos y se encuentra en estado delicado.

“Vamos a cambiar un poquito el rol, me estoy yendo”, comenzó el presidente, quitándole hierro al asunto.

"Vamos a a cambiar un poquito de rol!!… me estoy yendo!!" le contestó el presidente de Lacalle Pou a periodista de Tv Ciudad, cuando le preguntó si fracasaron las medidas de seguridad de este gobierno

“Si fuera que se fracasó en términos de seguridad, cuando bajamos lo que bajamos en materia de rapiñas, hurto y abigeato, ¿se fracasó?”, repreguntó. “Nunca nos comprometimos a bajar tanto los delitos como se bajaron. No tengo las cifras a mano, pero la baja será del veintipico por ciento”, sostuvo.

“El homicidio es un delito que no hemos podido bajar. No nos conforma y lo he dicho varias veces. No me estoy sacando la responsabilidad, pero ha sido difícil”, reconoció.

Posteriormente, negó las afirmaciones de un periodista acerca de que su gobierno dejará el déficit fiscal “igual o peor que en 2019”.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, que a nadie le gusta", dijo el presidente Luis Lacalle Pou sobre el aumento de tarifas que se aplicó a partir de enero.



"Mucho más fácil era pelarse y dejarle al gobierno que viene los aumentos", sostuvo. pic.twitter.com/eswZFBkJoB — Telemundo (@TelemundoUY) January 6, 2025

“No es cierto, el déficit va a termina menor al 2019 y con menor desempleo y mayor aumento de salario real, y les voy a decir otra cosa que capaz que se les pasó por alto: Cuando nos tocaba entrar al gobierno, le tocaba al gobierno saliente hacer un ajuste de tarifas como se hace todos los años [en enero], pero miraron para otro lado y dijeron ‘que lo haga el gobierno siguiente’. Yo llamé al presidente electo Orsi y le dije ‘no voy a hacer lo que me hicieron, porque yo critiqué eso y no puedo actuar de la misma manera. Le pasé los números e hicimos lo que teníamos que hacer, que a nadie le gusta; era mucho mas fácil dejarle al gobierno entrante los aumentos, pero nos tocaba a nosotros”, expresó.