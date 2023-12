Un detenido por el triple homicidio en Estación Floresta; sospechan que no fue una rapiña

Policiales

Un joven de 21 años quedó detenido este lunes tras una serie de allanamientos realizados en La Floresta, Canelones, y en Montevideo. Los efectivos consideran que el hombre puede haber estado involucrado en el triple crimen perpetrado este sábado en Estación Floresta, informaron varios medios y confirmó Montevideo Portal.

Si bien no tiene antecedentes penales, la Policía lo ha indagado en otras oportunidades.

A su vez, como parte del trabajo policial de las últimas horas fue incautada una moto que se presume fue la utilizada por los delincuentes para cometer el confuso crimen y fue abandonada a pocos kilómetros del lugar.

Según informó El País, en un control de rutina, la Policía encontró ese vehículo y su dueño —que también permanece detenido— indicó que le había prestado la moto al joven de 21 años que fue capturado hoy.

Fuentes policiales dijeron a Montevideo Portal que la moto incautada iba conducida por un joven y otra persona iba atrás. El que conducía fue el primer detenido, que ya declaró en Fiscalía y volverá a hacerlo en estas horas.

En tanto, la Policía de Canelones sigue buscando al hombre cuya fotografía difundió más temprano. Se trata de Claudio Andrés Cancelo Román, un hombre de 35 años con cinco antecedentes penales por rapiñas, hurtos y estafas.

La Policía pidió colaboración para ubicar al sospechoso, dado que los investigadores tienen elementos de que estuvo en el hecho.

De hecho, según pudo saber Montevideo Portal, los investigadores creen que el joven de 21 y el hombre de 35 fueron quienes cometieron el triple homicidio tras lo que ahora consideran un “presunto intento de rapiña”.

“Todavía no se sabe, pero surgen elementos que hace pensar que no fue una rapiña. Hay muchos elementos raros que no cierran. La virulencia del crimen, que no robaron nada, que conocían el lugar… muchas cosas”, dijeron las fuentes.

La Fiscalía investiga la causa bajo estricta reserva.