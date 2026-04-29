“Urgencias más grandes”: Matilde Antía sobre el cambio de nombre de avenida Ramón Anador

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, cuestionó el proyecto de decreto aprobado por el intendente Mario Bergara que busca cambiar el nombre de la avenida Ramón Anador debido a un carácter histórico: el apellido termina en n y no en r.

Al ser consultada por Montevideo Portal, la líder municipal afirmó que “la ciudad tiene urgencias más grandes que cambiar una letra de un nombre de una calle”, así como también que “los montevideanos reclaman servicios y obras, y no pérdidas de tiempo en algo tan menor”.

“En términos generales, no comparto los cambios de nombres de las calles. Cada calle y su nombre es una referencia para el vecino y quedan integrados a la memoria de la ciudad”, expresó.

En esa línea, “yendo al fondo del asunto”, Antía recordó que “a lo largo de la historia los nombres se trasmitían de generación en generación y en esos pasos del tiempo muchos fueron cambiando, más cuando esos nombres ‘migran’ de lugares y de idiomas”.

En lo que respecta a la reconocida avenida que transcurre entre Parque Batlle y Buceo, la alcaldesa del Municipio CH dijo que la ciudad de San Lorenzo (Argentina), donde ocurrió la batalla que le costó la vida al soldado, “también hay una calle con su nombre y está escrita como Cabo Ramón Amador”.

El expediente del proyecto, que deberá pasar por la Comisión de Nomenclatura del parlamento capitalino, está desde hace un mes bajo el análisis del Concejo del Municipio CH.

La corrección del nombre de la avenida tiene su origen en una investigación del genealogista Enrique Yarza, quien en 2012 asistió a un congreso en Rosario, Santa Fe, donde se discutía un libro sobre los caídos en la batalla de San Lorenzo. Allí tomó conocimiento de que entre los fallecidos había dos orientales, uno de los cuales figuraba como Ramón Anadón.

Yarza identificó al soldado como la misma persona a quien Montevideo había dedicado la avenida del Buceo, y se propuso demostrarlo. Para ello accedió a su partida bautismal, a la partida matrimonial de sus padres y a la partida de defunción de uno de sus hermanos, entre otros documentos. Los resultados fueron publicados en 2013, con motivo del bicentenario de la batalla, pero ninguna de las administraciones municipales que se sucedieron tomó medidas al respecto hasta ahora.

El 3 de febrero de 1813, Anadón murió a los 21 años durante el combate cuando las tropas sanmartinianas se enfrentaron al ejército realista de Montevideo. El choque duró apenas 15 minutos, pero tuvo enorme peso político y simbólico: fue el bautismo de fuego de José de San Martín y hoy figura entre las batallas más celebradas de la historia argentina.

El otro oriental caído en San Lorenzo fue el capitán Justo Germán Bermúdez, a quien Montevideo homenajeó con la pequeña calle Bermúdez en el barrio Palermo. La IM también incluyó en su propuesta la actualización del nombre de esa vía, que pasaría a identificarse como “Capitán Justo Germán Bermúdez”.