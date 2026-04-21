IM propone cambiar el nombre de una conocida avenida por un error histórico: los detalles

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aprobó el pasado 13 de abril un proyecto de decreto, que fue enviado a la Junta Departamental de Montevideo, con el objetivo de cambiar el nombre de una avenida y una calle de la ciudad. Ahora, el asunto deberá pasar por la Comisión de Nomenclatura del parlamento capitalino.

Según consignó El Observador y confirmó Montevideo Portal, la primera de ellas es Ramón Anador, avenida que recorre los barrios Parque Batlle y Buceo. Esta propuesta para modificar su denominación se debe a un error de carácter histórico: el apellido termina en n y no en r.

La corrección tiene su origen en una investigación del genealogista Enrique Yarza, quien en 2012 asistió a un congreso en Rosario, Santa Fe, donde se discutía un libro sobre los caídos en la batalla de San Lorenzo. Allí tomó conocimiento de que entre los fallecidos había dos orientales, uno de los cuales figuraba como Ramón Anadón.

Yarza identificó al soldado como la misma persona a quien Montevideo había dedicado la avenida del Buceo, y se propuso demostrarlo. Para ello accedió a su partida bautismal, a la partida matrimonial de sus padres y a la partida de defunción de uno de sus hermanos, entre otros documentos. Los resultados fueron publicados en 2013, con motivo del bicentenario de la batalla, pero ninguna de las administraciones municipales que se sucedieron tomó medidas al respecto hasta ahora.

El 3 de febrero de 1813, Anadón murió a los 21 años durante el combate cuando las tropas sanmartinianas se enfrentaron al ejército realista de Montevideo. El choque duró apenas 15 minutos, pero tuvo enorme peso político y simbólico: fue el bautismo de fuego de José de San Martín y hoy figura entre las batallas más celebradas de la historia argentina.

El otro oriental caído en San Lorenzo fue el capitán Justo Germán Bermúdez, a quien Montevideo homenajeó con la pequeña calle Bermúdez en el barrio Palermo. La IM también incluyó en su propuesta la actualización del nombre de esa vía, que pasaría a identificarse como “Capitán Justo Germán Bermúdez”.

La curiosidad del caso se multiplica cuando se considera que Anadón tampoco figura correctamente en la ciudad argentina donde peleó. En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, existe una calle dedicada al soldado, pero también con el nombre equivocado: allí aparece como “Cabo Ramón Amador”.

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